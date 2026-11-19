Acto político del PP en Pola de Siero. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP de Asturias al Congreso, Ángela Pumariega, ha propuesto este jueves en Pola de Siero aumentar la oferta de viviendas, disponer de suelo y reducir los plazos y las dificultades administrativas para construir, frente a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez de intervenir el mercado del alquiler y establecer mecanismos de control de precios.

Durante un mitin celebrado junto al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el presidente de Nuevas Generaciones de España, Ignacio Dancausa, Pumariega ha defendido que las políticas de vivienda y de empleo tienen que avanzar juntas. En este sentido, ha anunciado la propuesta de su formación de poner en marcha un plan integral para retener y recuperar el talento joven, favorecer el relevo generacional en los negocios y reforzar la conexión entre formación y empleo.

"No podemos aceptar como normal que una persona joven estudie, se prepare, encuentre un empleo y, aún así, no pueda permitirse empezar su propia vida, que trabajar no sea suficiente para acceder a una vivienda", ha censurado respecto a la situación socioeconómica de los jóvenes asturianos.

Según ha indicado, solo el 15,5 por ciento de los jóvenes de la comunidad está emancipados y el alquiler medio alcanza los 816 euros mensuales --más del 71 por ciento del salario medio juvenil--, "y eso sin haber encendido la luz, hecho la compra o haberse tomado siquiera un café", ha apuntado.

Pumariega ha advertido de que el 47,9 por ciento de los jóvenes asturianos están sobrecualificados para el trabajo que desempeñan, lo que supone "desaprovechar una parte muy importante del talento" de la región mediante la atracción de empresas y el apoyo a los emprendedores.

La candidata 'popular' también se ha referido a su homólogo en Guipúzcoa, Jon Echeverria, tras ser atacado el pasado fin de semana, atribuyendo los hechos a "los proetarras socios de Sánchez". "Ha demostrado que las amenazas no deben conseguir que nadie renuncie a ejercer sus derechos democráticos, porque la libertad de expresión y de participación política no puede depender de que tus ideas gusten más o menos a quienes tienes delante", ha afirmado.

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha subrayado la trascendencia de las elecciones del 29-N para los jóvenes de la comunidad, donde, según ha lamentado, "lo normal ha sido tener que irse para encontrar oportunidades, cuando marcharse debería ser una elección, nunca una obligación".

Queipo ha resumido en tres las condiciones necesarias para poder quedarse en Asturias: oportunidades laborales y salariales, servicios públicos de calidad en sanidad, educación, conciliación y comunicaciones, y acceso a la vivienda. Sobre este último aspecto, ha asegurado que es "un muro casi infranqueable" tras haber subido su precio un 65 por ciento desde 2019 --un 15 por ciento solo este año-- y ha recordado que "uno de cada cuatro jóvenes que permanece en la región está en paro".

El líder del PP asturiano ha abogado por un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo para aplicar medidas como la "cuota cero" para nuevos autónomos durante el primer año --ampliable al segundo si no alcanzan el salario mínimo--, la construcción de un millón de viviendas o la rebaja del IVA del 10 al 4 por ciento para menores de 40 años que adquieran su primera vivienda.