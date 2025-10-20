Pumariega presenta un presupuesto de 28,7 millones de euros para impulsar la actividad económica y el turismo

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (tercera por la izda), en rueda de prensa en el Consistorio gijonés junto al equipo directivo de su Concejalía. - EUROPA PRESS

Las políticas de empleo reforzaran los esfuerzos en parados mayores de 45 años

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este lunes el presupuesto para 2026 de sus cuatro áreas, que asciende a 28,7 millones de euros.

Pumariega, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha apuntado que el objetivo es potenciar que Gijón sea "una ciudad de oportunidades", para lo que se centrarán en la consolidación de los proyectos y de las líneas estratégicas marcadas al inicio del mandato.

En lo que respecta a Petsa (Gijón Impulsa), que Pumariega ha considerado clave en favorecer la actividad económica, su presupuesto crece un 5,18 por ciento y pasa a los 8.268.900 euros para el año 2026. Un incremento que refleja, a su juicio, la apuesta "firme" del Gobierno local por la actividad económica.

Relacionado con ello, ha apuntado que será el año para desarrollar el Plan Estratégico, que está diseñado a diez años vista, y que pretenden que sirva como hoja de ruta para conseguir estos objetivos.

Se seguirán ampliando, también, las políticas que impulsan el turismo de congresos. A este respecto, ha apuntado que en 2024 se registraron casi 4,7 millones de euros que genera en la ciudad el turismo de congresos.

Todo ello sin descuidar la apuesta por el turismo internacional, dentro de la estrategia de desestacionalización y crecimiento sostenible del turismo.

De Petsa ha resaltado su esfuerzo inversor, con un global de 875.000 euros: 300.000 euros para la mejora de las infraestructuras que precisan actualizaciones, por ejemplo la mejora de la climatización o el mobiliario; 500.000 euros para la segunda anualidad de la nueva construcción de las cinco naves de 200 metros cuadrados que estarán listas a final de 2026 en Lloreda; y 75.000 euros para la segunda fase de la nueva página web de Turismo y nuevo mobiliario para la Oficina de Turismo de la playa.

En el caso de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo, contará con un presupuesto diseñado para fortalecer las políticas de empleo, promover la empleabilidad, el desarrollo de competencias y la inclusión laboral, unido a la estrategia del pacto de concertación local.

Todo ello para continuar con la tendencia a la baja del desempleo que, según Pumariega, registra un 9,1 por ciento de bajada interanual. Respecto al pasado mes de julio, ha remarcado que se situó por debajo de las 14.000 personas, un hecho que no ocurría desde 2007.

"No son fruto de la casualidad", ha recalcado con respecto a la bajada del desempleo, a lo que ha remarcado que han conseguido cubrir la totalidad de las plazas en los programas ofertados por la Agencia Local de Empleo.

Dentro del presupuesto de la Agencia, ha destacado una subida de la partida de reuniones, conferencias y cursos de 35.000 euros, que ha justificado por acoger Gijón en 2026 el foro de E va a ser sede del Social Affairs Forum de Eurocities.

También se reforzará en 2026 el programa de conciliación laboral y familiar del 11x12, con la entrada en funcionamiento prevista de una aplicación que permita facilitar a las familias la inscripción de los menores, además también de introducir criterios "más equitativos".

Por otro lado, hay una partida de También por destacar algunas de las partidas incluimos una partida de 20.000 euros para la contratación de personal para el edificio de Vicasa, que se espera que entre en funcionamiento en medio año.

Se mantienen, también, ayudas muy importantes a la contratación del Programa de Recualificación para la Reconversión Profesional (1,7 millones de euros), que, según la edil, ha tenido buena acogida en el sector empresarial.

Dentro de la Agencia de Empleo, ha mencionado la Escuela de Segunda Oportunidad, cuya partida de estudios y trabajos técnicos crece de 30.000 a 40.000 euros por el aumento del alumnado durante todo el año, entre otros.

Pumariega ha explicado, también, que se ha hecho un pequeño cambio dentro del análisis del desempleo en Gijón y se ha optado por enfocar parte del esfuerzo a los parados mayores de 45 años, que representan más del 60 por ciento de las personas desempleadas en la ciudad. En este caso, ha apuntado que las escuelas talleres se centrarán en los jóvenes y los talleres de empleo en este colectivo.

Referente la Dirección General de Innovación para 2026, ha apuntado que el presupuesto da respuesta a compromisos establecidos tanto en el Pacto de Concertación Gijón Futuro como también en la Estrategia de Innovación Municipal que aprobamos recientemente, con una partida de 2,6 millones de euros referente.

Se impulsa, con esta cuantía, el proyecto de Gijón Inteligente Sostenible, al tiempo que ha destacado, como principales novedades, cuatro líneas estratégicas, como es la promoción y la comunicación de la ordenanza de entornos demostradores, que han empezado a desarrollar y que quieren que sea pública lo antes posible.

En el caso de Oficina Municipal de la Energía, se pretenden ampliar servicios, como puede ser la prospección para crear nuevas comunidades energéticas con colectivos singulares o, por ejemplo, talleres prácticos sobre energía renovable para un público escolar.

Pumariega ha indicado que también se quiere incorporar la Inteligencia Artificial (IA) en los servicios públicos, como puede ser un proyecto de análisis para identificar oportunidades de la implementación de la inteligencia artificial dentro de la administración.

Ha resaltado, asimismo, que se destina una partida de más de un millón de euros para la ejecución del proyecto PRTR de Gijón, Destino Turístico Inteligente y Sostenible.

En este caso, ha explicado que, a través de este proyecto, van a poder integrar, sobre la plataforma Ciudad Inteligente que ya dispone del Ayuntamiento, nuevas aplicaciones digitales relacionadas con el turismo.