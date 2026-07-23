Puño Dragón protagonizará el Concierto Vibra Mahou del festival 'Songs for an Ewan Day' en Salinas

Cartel del concierto de Puño Dragón en Salinas. - VIBRA MAHOU

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo asturiano Puño Dragón será el protagonista del concierto Vibra Mahou en el festival 'Songs for an Ewan Day', que se celebrará los próximos 7 y 8 de agosto en el Bosque de El Agüil, en Salinas (Castrillón).

La actuación de Puño Dragón será el viernes día 7. La banda, que combina estilos como el rock, pop, funk y psicodelia, está preparando el lanzamiento de su tercer trabajo, que verá la luz este otoño y del que han adelantado temas como 'Todos los Charcos' y 'Suaave'.

El festival será gratuito y contará además con las actuaciones de Smile, The Franklin Electric, Ramón Mirabet, Mateo Eraña, Honahlei, Grex, Mercedes Cañas, De Fem, Gon Abril.