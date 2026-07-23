Puño Dragón protagonizará el Concierto Vibra Mahou del festival 'Songs for an Ewan Day' en Salinas

Cartel del concierto de Puño Dragón en Salinas.
Cartel del concierto de Puño Dragón en Salinas. - VIBRA MAHOU
Europa Press Asturias
Publicado: jueves, 23 julio 2026 12:17
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OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo asturiano Puño Dragón será el protagonista del concierto Vibra Mahou en el festival 'Songs for an Ewan Day', que se celebrará los próximos 7 y 8 de agosto en el Bosque de El Agüil, en Salinas (Castrillón).

La actuación de Puño Dragón será el viernes día 7. La banda, que combina estilos como el rock, pop, funk y psicodelia, está preparando el lanzamiento de su tercer trabajo, que verá la luz este otoño y del que han adelantado temas como 'Todos los Charcos' y 'Suaave'.

El festival será gratuito y contará además con las actuaciones de Smile, The Franklin Electric, Ramón Mirabet, Mateo Eraña, Honahlei, Grex, Mercedes Cañas, De Fem, Gon Abril.

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