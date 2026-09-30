Las pymes reivindican en Gijón su papel en el del sector de Defensa en el Defence & Tech Summit

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (izda), durante la apertura del Defence & Tech Summit Gijón, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La fundadora de Defense Summit y fundadora de Pixel Hub, Susana Pascual, ha resaltado este miércoles el nuevo ecosistema de la defensa que nace desde las pymes, desde las startups, centros tecnológicos y universidades, que puede verse en este evento, que se celebrará en Gijón durante este día y el jueves.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la inauguración del Defence & Tech Summit Gijón, en LABoral Centro de Arte y Creación Industrial.

Pascual ha explicado que en este evento se dan cita también a grandes empresas del sector, si bien la idea es que se genere este nuevo ecosistema en torno a los contactos, a las colaboraciones y que la gente "rompa el hielo para poder acercarse y que pasen cosas".

A este respecto, ha incidido en que el sector de la defensa lleva muchos años "muy acostumbrado a que sean cuatro protagonistas principales".

De ahí que haya visto importante "abrir un poco y airear para que todos podamos tener la oportunidad". A su juicio, lo que precisan las pymes del sector es poder capilarizar "y eso es solamente a través de las personas", ha recalcado.

Por este motivo, ha resaltado que en el Summit hay programados talleres de networking, a lo que ha apuntado que muchísima gente ha quedado fuera en lista de espera. Pascual ha indicado que la gente lo que quiere es hablar y tener una ocasión de dos minutos para contar qué hace, qué puede hacer y con quién quiere trabajar, "porque las pymes lo tienen muy claro", ha apostillado.

En cuanto a la imagen de Asturias como polo industrial en el sector de la defensa, Pascual ha constatado que la región está haciendo una apuesta muy grande por posicionar la defensa a nivel nacional, igual que lo fue en su día la industria.

"Yo creo que, ahora mismo, van a convivir los dos sectores, junto con el turismo, como grandes motores económicos de la región, pero para eso nos tienen que dejar hacerlo", ha remarcado.

Por otro lado, ha apuntado que es muy difícil poder dar cifras de volumen de negocio, ya que hay una base de tecnología en la defensa que tiene unos parámetros "muy rígidos" para considerar quién trabaja en defensa y quién no. "Entonces no están todas las que son, son muchas más las que están", ha aclarado.

Respecto a los participantes en este evento, ha explicado que hay una mezcla de empresas tractoras "muy potentes", como Hispasat, Arquimea, Indra o Multiverse Computing, y luego, sobre todo, hay muchas pymes y muchos centros tecnológicos.

A su juicio, esta combinación de innovación, tecnología, cadena de suministro y empresas tractoras, a través de los talleres, "va a hacer que pasen cosas muy interesantes".

Por otro lado, la entrevista a la vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha sido la encargada de abrir el Defence & Tech Summit Gijón.

Pumariega ha resaltado que, cuando se habla de defensa, se hace también de innovación, de tecnología, de empresas y de oportunidades. Por este motivo, ha animado a aprovechar, esta oportunidad, a lo que ha considerado que en Gijón se dan los ingredientes necesarios para ello.

"Tenemos mucho emprendimiento, ojalá que tengamos mucho más", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que hay también muchas empresas que llevan trabajando en tecnología mucho tiempo.

Según la edil, en la ciudad, aproximadamente, el siete por ciento de las empresas están relacionados con la tecnología. Una cifra que sigue creciendo cada año.

A esto ha sumado la apuesta de Indra, instalada en lo que fue el Tallerón de Duro Felguera, y la tradición industrial y marítima de la ciudad, que puede contribuir al futuro de la ciudad y a la transformación de la industria a una más limpia y tecnológica.

En este contexto, ha resaltado que desde Gijón Impulsa han puesto mucho el foco, no solo en ayudar a impulsar este evento, sino también en ayudar a los emprendedores con el otorgamiento de un premio dirigido a las startups de la ciudad que forman parte de este sector, para que se puedan posicionar.