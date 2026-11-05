'Quadra', 'Fieldty' y 'Nüa' ganan la final del programa 'Uniovi Emprende'

Foto de grupo de los participantes en la final de Uniovi Emprende. - UNIOVI

OVIEDO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido este jueves la final del programa 'Uniovi Emprende', una iniciativa de emprendimiento universitario impulsada por la institución académica con el patrocinio del Banco Santander para fomentar el talento y la cultura emprendedora entre los estudiantes y egresados de la universidad asturiana.

En esta edición, el primer premio, dotado con 3.000 euros, ha recaído en el proyecto 'Quadra', desarrollado por Hugo Gómez García y Antonio Cigales Roces y mentorizado por Norman Suárez, consejero delegado de Cuicui Studios. La iniciativa consiste en una aplicación diseñada para organizar los recursos humanos en centros sociosanitarios, facilitando la gestión de turnos de trabajo, fichajes, envío de nóminas y la consulta individualizada de horarios.

El segundo galardón, de 2.000 euros, ha distinguido a 'Fieldty', una solución de automatización con inteligencia artificial orientada al sector de la construcción. Esta propuesta, creada por Daniel Alonso del Peño, Vicente Megido García, Daniel Onís Fabian, Carlos Fernández Martínez y Adrián Martínez Fuentes, busca estandarizar el flujo diario de información desde la obra hasta la oficina, y ha contado con la tutoría de Iván Rodríguez y Marta Sánchez, de Okticket.

El tercer premio, que asciende a 1.000 euros, ha sido otorgado a 'Nüa', una propuesta impulsada por Agustina Belén Fernández González y Cristina Navareño Fernández con la mentoría de Sergio Clemente, socio cofundador de Sitiver Brand. El proyecto se basa en un modelo de negocio enfocado en la organización de actividades de 'team building' en el medio rural asturiano para generar redes de contactos y dinamizar estas zonas.