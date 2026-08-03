Quantum Asturias incorpora al Cluster TIC y a Artenis IT para desarrollar proyectos de tecnologías cuánticas

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OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alianza Quantum Asturias ha incorporado a Cluster TIC Asturias y a la empresa Artenis IT con el objetivo de impulsar el desarrollo de casos de uso y fortalecer la conexión entre investigación, desarrollo tecnológico y el tejido empresarial en el ámbito de las tecnologías cuánticas. Con estas dos adhesiones, la iniciativa promovida por CTIC Centro Tecnológico, el grupo Quantum High Performance Computing (QHPC) de la Universidad de Oviedo y CINN-CSIC busca reforzar el ecosistema cuántico regional.

Por un lado, Cluster TIC Asturias facilitará la identificación de retos empresariales en los que estas tecnologías aporten valor, promoviendo la colaboración entre empresas, centros tecnológicos, universidad y administraciones. Por otro, Artenis IT aportará su experiencia en ingeniería de software, transformación digital e innovación para explorar nuevas aplicaciones y dar respuesta a problemas reales del sector público y privado.

Según ha informado Quantum Asturias a través de una nota de prensa, esta orientación práctica se refleja ya en proyectos en marcha dentro de la alianza, como la investigación de modelos de aprendizaje automático cuántico para la detección de anomalías en sistemas IoT y la anticipación de ciberataques. Asimismo, se han comenzado a desarrollar algoritmos híbridos cuántico-clásicos para optimizar la logística urbana y las rutas de distribución de última milla, evaluando el potencial de esta tecnología en entornos controlados.

Quantum Asturias ha recordado que mantiene abierta la incorporación de nuevas entidades públicas y privadas con presencia en el Principado que compartan sus objetivos. La adhesión se formaliza mediante un acuerdo de colaboración sin cuotas económicas, en el que cada organización contribuye según sus capacidades e intereses.