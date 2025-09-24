Queipo acusa a Barbón de pasividad frente a la supresión del peaje y de incumplir la Alianza por las Infraestructuras

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, ha acusado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, de haber incumplido el compromiso adquirido en la Alianza por las Infraestructuras, firmada en julio de 2024, y de no haber hecho nada desde entonces para lograr la eliminación del peaje del Huerna, uno de los principales ejes reivindicativos de la comunidad.

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha sido escenario de un debate marcado por los reproches personales entre el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el presidente del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y las acusaciones de deslealtad institucional.

"Nos pide un amplio apoyo político para luchar contra el peaje del Huerna. Pero, ¿yo estaba en otro sitio o en julio del 24 firmamos entre todos, sin excepción, la Alianza por las Infraestructuras?", ha recordado Queipo, subrayando el consenso alcanzado entre todos los agentes políticos y sociales. El dirigente popular ironizó sobre la utilidad real de ese acuerdo: "¿Para qué lo firmamos? ¿Para que usted lo ponga en el despacho? ¿Lo tiene impreso también con las gráficas?".

"Ese documento era para que usted, al día siguiente, fuese a los ministerios a pelear por las infraestructuras. ¿Qué ha hecho desde julio del 24 hasta hoy? ¿Qué despachos ha visitado? ¿Dónde están esas negociaciones?", ha añadido.

Queipo ha puesto en duda que el Gobierno asturiano haya movido ficha en el plano estatal desde la firma del documento, y exigió explicaciones sobre el funcionamiento de la comisión bilateral con el Gobierno de España, un compromiso que, según denunció, "sigue sin materializarse".

"¿Cuántas reuniones se han hecho en el marco de esa comisión bilateral en la que usted tenía que haber negociado la quita del peaje del Huerna? ¿Dónde están esas negociaciones? ¿Cuántas veces hay que firmar un documento en Asturias para que Adrián Barbón lo defienda?", ha subrayado. En un tono crítico, ha acusado al presidente de "utilizar la firma de documentos como propaganda" sin voluntad real de ejecutarlos.

También ha reprochado la contradicción interna en el PSOE respecto al peaje del Huerna, citando las recientes declaraciones de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastras, que, según Queipo, desautorizan la posición de Barbón. "Hace tres días la nos decía que políticamente no es posible eliminar el peaje. ¿A qué PSOE tengo que creer? ¿Al que me pide que firme otro papel más, o al que dice que no se puede? ¿Quién manda más, usted o ella?", ha apostillado.

Finalmente, cerró su intervención en este punto reiterando la disposición del PP a apoyar cualquier propuesta real para eliminar el peaje, pero reclamando coherencia y liderazgo. "Lo que no puede ser es que usted venga aquí a pedir otra firma más y luego no actúe. Asturias necesita hechos, no más documentos vacíos", ha sentenciado Queipo, quien ha instado a Barbón a ir "juntos a Moncloa" para reclamar la supresión del peaje del Huerna.

El portavoz del PP asturiano ha avanzado que presentará una Ley de Vivienda en el parlamento asturiano que va en sentido totalmente contrario a la propuesta del Principado. "Nuestra ley responde a las verdaderas necesidades de Asturias, y espero que el presidente Barbón se libere de las ataduras de su socio de gobierno y acepte negociar con nosotros, porque esa ley será buena para esta comunidad autónoma", ha enfatizado.

Además, en relación con los Presupuestos de 2026, ha tendido la mano al Ejecutivo autonómico para una negociación presupuestaria. "Si usted retira el proyecto de ley que propone subir el IRPF a los asturianos, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar el presupuesto", ha afirmado Queipo.

Por su parte, Barbón ha incidido en que la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, responsabiliando directamente al gobierno de José María Aznar por esa decisión y acusando a Queipo de guardar silencio al respecto. "No hay que dejar de recordar a los asturianos que el peaje hubiera terminado en el año 2021, y fue un gobierno presidido por José María Aznar, al que usted respalda y es incapaz de criticar una vez más, porque antepone su partido al conjunto de Asturias, es incapaz de decirle lo que pasa. El Huerna es una aberración y la pena es que lo renuevan", ha dicho.

El presidente del Principado de Asturias se ha referido a Queipo para decirle que "es el portavoz de la minoría más minoritaria de la población asturiana, aquellos que ganan más de 175.000 euros". Sobre las políticas fiscales, reprochó a la oposición que "el mantra de que estamos subiendo impuestos permanentemente no se sostiene, porque Asturias no subió impuestos en estos años y no pudimos rascar ni un euro", y defendió las medidas progresistas del gobierno asturiano en materia de educación, vivienda, atención sanitaria y social, y ha asegurado que el gobierno que lidera se ha enfretado al Gobierno Central por los trenes, lobos y cupo catalán.