Queipo acusa a Barbón de tratar de vender "una Asturias que no existe"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en Tineo. - PP

OVIEDO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha vuelto a referirse este sábado al balance de Adrián Barbón a sus siete años como presidente del Gobierno, y afirmó que el discurso de Barbón describe "una realidad paralela". "Lo que ayer nos expuso es una Asturias que no existe y entiendo que tenga que vendernos una Asturias que no existe porque lo que verdaderamente tampoco existe es su gestión", ha indicado Queipo.

Álvaro Queipo criticó que el Gobierno de Barbón se acuerde ahora de las clases medias, algo que a su juicio es "un insulto a todos los asturianos" porque "las clases medias asturianas llevan siete años de Gobierno de Barbón sufriendo con unos impuestos que las han castigado de forma permanente".

El líder de los 'populares' ha indicado que si el presidente del Principado de Asturias "quiere tomar medidas, lo más sencillo es que tome nota de las propuestas que han hecho desde el Partido Popular en los últimos años".

"Hay una reforma fiscal que hemos puesto a conocimiento del Gobierno y de toda la ciudadanía asturiana de la que pueden tomar todas las ideas que estimen oportunas. Yo, por ejemplo, le doy dos: deflactar el IRPF para todos los asturianos y deflactar el límite de renta que afecta a las deducciones a las que un asturiano pueda acogerse", ha indicado el presidente del PP.

Álvaro Queipo ha asegurado que "si Barbón quiere ser útil, lo que tendría que haber hecho en estos últimos siete años es preparar Asturias para que todo esto no estuviese pasando". A su juicio, "esta es la Asturias real, la de los problemas que este Gobierno ha generado", y afirmó que "vamos a empezar a solucionarlos en diez meses, cuando ganemos las elecciones y podamos gobernar."

"El verdadero engañabobos es ver a Adrián Barbón diciendo ahora que defiende exactamente lo contrario de lo que ha hecho en los últimos siete años", ha incidido Queipo que considera que ese cambio de discurso "no responde a que haya descubierto ahora qué es la inflación y cómo afecta a las familias, sino a los datos que le dan las encuestas".

El presidente del Partido Popular de Asturias realizó estas declaraciones, esta mañana en Naraval, donde participó junto a la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, en las Jornadas del Pan y las Natas Vaqueiras.

En clave local, Queipo felicitó a la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández por la aprobación de los presupuestos, al considerar que "siempre es mejor para los vecinos que haya presupuesto a que no lo haya".

PLAGA DE GUSANOS

Por otro lado, Queipo criticó la actuación de la Consejería durante la reciente plaga del gusano soldado que afectó al concejo. "Fue el Ayuntamiento de Tineo quien se puso en marcha para buscar una solución. No fue la Consejería. Cinco días tardó la Consejería en desplazarse a la zona afectada", indicó Queipo que añadió que, "mientras el Ayuntamiento coordinó la respuesta con los vecinos y buscó soluciones, la Consejería desapareció durante cinco días y no atendió a los vecinos ni dio respuesta al Ayuntamiento. Una clarísima dejación de funciones".