Queipo acusa al Gobierno de "atacar a Asturias" con el nuevo acuerdo de financiación autonómica

Reunión de la 28 Interparlamentaria del PP en Coruña. - PP

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha advertido este sábado que la propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica, tras "el acuerdo de la vergüenza" entre Sánchez y Junqueras", supone "un nuevo ataque a Asturias y la sentencia de muerte para nuestra tierra".

Queipo, que ha asistido en Coruña a la 28 Interparlamentaria del PP, ha destacado que la propuesta "va radicalmente en contra de todo lo que recogen los acuerdos firmados en Asturias y en contra de los intereses de la comunidad", y denunció que "Cataluña volverá a ser más beneficiada que el resto".

"Que nadie se engañe; si la tarta aumenta es con los recursos del Estado, y los recursos del Estado salen de nuestros impuestos. Si Cataluña recibe más y paga menos, supone que Cataluña reciba más de los impuestos de los asturianos, y los asturianos recibamos menos", ha subrayado.

El presidente del PP ha criticado que la propuesta surge de una negociación bilateral en la que no se ha tenido en cuenta al resto de comunidades autónomas; sigue el principio de ordinalidad para Cataluña que se verá más beneficiada que el resto, atentando contra el principio de solidaridad interterritorial, y no tiene en cuenta el coste de los servicios ni las características propias de cada comunidad autónoma.

En concreto, Queipo ha señalado que el aumento de transferencia del IRPF (del 50% al 55%) y del IVA (del 50% al 56,5%) "es pan para hoy y hambre para mañana. Asturias es una de las regiones más envejecidas, con menor PIB per cápita y con menos actividad del país. Esto beneficiará a regiones dinámicas, no beneficia a Asturias. Necesitamos un sistema de financiación que tenga en cuenta nuestras características y necesidades".

Asimismo, ha afirmado que las supuestas medidas para "acabar con el dumping fiscal" pretenden en realidad acabar con la libertad de las comunidades autónomas para bajar sus tributos propios y cedidos.

El líder del PP ha pedido a Adrián Barbón que "vuelva al consenso del que salió" y que defienda los acuerdos que él mismo firmó: el acuerdo de la Mesa de Financiación del Principado y la Declaración de Santiago. La cesión de Sánchez y la propuesta de la ministra Montero atentan contra ellos y contra Asturias".

"Exigimos también que no se engañe a los asturianos: la votación del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es vinculante y está perdida de antemano; el Gobierno tiene la mitad de los votos y solo necesita el voto a favor de Cataluña. Este ataque a nuestra tierra solo se parará en el Congreso de los Diputados", ha señalado.

Según Queipo, la postura del Partido Popular es clara: "Defenderemos a Asturias contra Sánchez, y pedimos al resto de partidos con representación política en el Congreso de los Diputados que hagan lo mismo. Es un asunto de la máxima gravedad que no admite medias tintas: o se está con Asturias o se está con Sánchez".

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA EN ASTURIAS

El Presidente popular hacía estas declaraciones en el marco de la Interparlamentaria que el Partido celebra este fin de semana en Galicia. Un encuentro en el que el diputado asturiano Luis Venta Cueli, participó en una de las mesas del encuentro, en la que se debatió sobre el acceso a la vivienda.

En Asturias, según Venta, cada año se crean 2.849 nuevos hogares frente a solo 1.900 viviendas construidas, lo que genera un déficit estructural. Por cada vivienda disponible hay 33 demandantes, lo que se traduce en precios elevados en alquiler y compra.

Para el diputado, el proyecto de Ley de Vivienda del Ejecutivo asturiano supone una expropiación encubierta al impedir la venta de vivienda pública y facilitar la declaración generalizada de zonas tensionadas, con el consiguiente efecto de retirada de viviendas del mercado y subida de precios.

Frente a este modelo, Queipo ha anunciado que presentará una Proposición de Ley basada en más oferta de vivienda, menos burocracia, menos impuestos y mayores facilidades de acceso, como vía realista para dar respuesta a una necesidad urgente de los asturianos.