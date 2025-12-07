Queipo acusa al Gobierno de Barbón de "engañar" al Suroccidente con los Presupuestos de 2026

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, este domingo en Pola de Allande. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este domingo al Gobierno de Barbón de "engañar a los vecinos del Suroccidente con el proyecto de Presupuestos del Principado para 2026" durante su visita a Pola de Allande.

Según ha detallado el partido en una nota de prensa, Queipo ha comentado que en las cuentas que aprobará previsiblemente el Gobierno de Asturias dentro de unas semanas, "deberían incluir una serie de obras, de inversiones, proyectos que estaban comprometidos en el Plan de Infraestructuras para el Suroccidente". Sin embargo, ha señalado que "falta más del 50% de los proyectos que se habían prometido hace dos años".

El líder popular ha criticado el estado de abandono en el que se encuentran las carreteras de Asturias que son competencia del Principado: "Tenemos carreteras de todo tipo en un estado terrible de deterioro, y planes que el propio Partido Socialista redacta y vende, pero que luego abandona y no cumple a la hora de ejecutarlos".

En este sentido el líder popular ha recordado la autovía del suroccidente. "Ni siquiera está proyectada la continuación hacia Cangas de Narcea, y los tramos actualmente en obras aún no llegan a La Espina. Es el conjunto del terror para el suroccidente de Asturias: dejación absoluta, abandono por antonomasia, una constante histórica del Partido Socialista", ha añadido.