Queipo advierte que el acuerdo de financiación de Sánchez con ERC rompe los acuerdos previos suscritos por Asturias

OVIEDO 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha criticado este jueves el acuerdo alcanzado entre ERC y el Gobierno de España sobre financiación autonómica, el cual "rompe todos los acuerdos suscritos por Asturias y es una nueva agresión directa a nuestra tierra".

Para Queipo, el pacto supone "una nueva cesión de Pedro Sánchez a sus socios independentistas" y un perjuicio para Asturias. "Sánchez vuelve a vender nuestro Estado para poder seguir instalado un poco más en el sillón de La Moncloa", ha señalado.

Queipo ha recordado que el acuerdo de la Mesa de Financiación del Principado de Asturias establece que no cabe aplicar el denominado principio de ordinalidad, que permitiría a determinados territorios recibir financiación privilegiada, y que cualquier nuevo modelo de financiación debe surgir de una negociación multilateral, cumpliendo con los principios de equidad, suficiencia y solidaridad interterritorial. "En esto que hoy hemos conocido se incumplen de manera clara estos principios con la nueva cesión de Sánchez al independentismo", ha insistido.

El líder del PP asturiano también se ha referido a la Declaración de Santiago, suscrita por Asturias y otras siete comunidades autónomas, que "condena cualquier tipo de acuerdo bilateral". Por ello, Queipo ha condenado el acuerdo y ha exigido "que se ponga fin a cualquier tipo de acuerdo de financiación que perjudique los intereses de Asturias".

Queipo ha añadido que los diputados asturianos del PSOE deben oponerse al acuerdo "con un voto en contra en el Congreso de los Diputados". También ha instado al presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, a condenar "este nuevo atentado contra Asturias y contra la financiación de nuestros servicios públicos fundamentales".

Finalmente ha denunciado que mientras a los asturianos se les sube el peaje del Huerna, Cataluña recibirá 4.700 millones de euros más. "Asturias necesita un gobierno que la defienda, no un gobierno que defienda a Pedro Sánchez", ha concluido.