Queipo advierte de "nervios" en el Ejecutivo autonómico y afirma que el PSOE "sabe que su tiempo se acaba"

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado este lunes al Gobierno del Principado de ya "no estar pensando en gobernar" y de "vetar" soluciones a los principales problemas de la comunidad, como es el caso de la vivienda. "Nunca fueron buenos gestores, pero a estas alturas ya están a otra cosa", ha reprochado Queipo. A su juicio, hay "nervios" entre los socialistas porque "saben que su tiempo se acaba, después de 27 años prácticamente inactivos".

Queipo se ha pronunciado en estos términos durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico del PP, donde ha apelado a impulsar una "revolución de la normalidad" que conduzca al "gran cambio" en Asturias.

En concreto, el líder del PP asturiano se ha referido al veto del Gobierno a la ley de medidas urgentes para la vivienda presentada por el PP, que contemplaba rebajas fiscales por valor de 35,7 millones para facilitar el acceso a la vivienda. "Han vetado un alivio fiscal cuando tenían 120 millones destinados a vivienda", ha dicho, lamentando que "mientras los jóvenes encadenan contratos temporales y alquileres imposibles, el Gobierno mira hacia otro lado".

Queipo ha señalado que el Ejecutivo autonómico "no tiene un programa propio de vivienda". "Ha cedido por completo la política de vivienda a Izquierda Unida, como ya hizo también con la política fiscal. Y la propuesta de Izquierda Unida es justamente lo contrario de lo que necesitamos para solucionar este problema", ha afirmado. Para Queipo, lo único que proponen es intervención, control y sanciones.

"Eso sí, crearán un observatorio. Eso que no falte. Pero lo más sorprendente lo encontramos al analizar la memoria económica que acompaña a esta ley de Izquierda Unida. Planean hacer una ley sin coste alguno, incluso se atreven a decir que van a recaudar más porque las sanciones se lo van a permitir", ha añadido.

El presidente del PP ha defendido que el Grupo Parlamentario Popular volverá a presentar la propuesta "aplazando las rebajas fiscales a 2027 para impedir que el Gobierno la vete" y ha instado al Principado a "dejar la ideología y el sectarismo a un lado". "Asturias necesita más viviendas, más seguridad jurídica y más incentivos para quienes quieran construir o alquilar", ha subrayado.

Ha reclamado al Principado "seriedad" y ha advertido de que "quien no es capaz de poner orden en su Gobierno ni en su partido no puede poner orden en Asturias". Ha llamado a su partido a consolidarse como "la única alternativa de Gobierno posible", destacando que el PP impulsará "una revolución de la normalidad", basada en "las oportunidades, la gestión y la asturianía".

CONGRESOS LOCALES

Durante su intervención, ha recordado que su equipo ha cumplido el compromiso de celebrar todos los congresos locales "con transparencia, respeto a los estatutos y absoluta ejemplaridad". "Hemos renovado más del 50% de los liderazgos locales", ha destacado.

"El primer compromiso era ordenar nuestra propia casa; el segundo, llegar al Gobierno del Principado", ha afirmado. Queipo ha instado a los compañeros de partido a "estar más en las calles y los pueblos" y a "seguir trabajando juntos para cambiar Asturias".