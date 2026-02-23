Queipo refuerza la dirección del PP con tres nuevas vicesecretarías

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico celebrado esta tarde en Oviedo. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha reforzado la dirección regional del partido con la creación de tres nuevas vicesecretarías: Ordenación Territorial e Interior, al frente de la cual se sitúa el alcalde de Castrillón, Eloy Alonso; Empresas y Autónomos, dirigida por la edil de Avilés Ceila Fernández, y Hacienda y Sector Público, cuyo responsable se dará a conocer en el próximo Comité Ejecutivo autonómico.

Según el nuevo organigrama anunciado este lunes durante la celebración del Comité Ejecutivo Autonómico en Oviedo, entre otros nombramientos, el PP incorpora también a la eurodiputada, Susana Solís, como secretaria de Industria y Energía, al concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Oviedo, Ignacio Cuesta, como secretario de Concejos y Ayuntamientos, al diputado regional José Luis Costillas como coordinador de Formación, y al concejal de Servicios Sociales y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, como coordinador de Migración.

Asimismo, Jesús Suárez (PP Gijón) asume la presidencia de la Comisión de Industria, mientras que la actual vicesecretaría de Formación desaparece y pasa a depender directamente de la Secretaría General.