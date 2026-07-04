Queipo afea la actitud del alcalde de Valdés por la depuradora de Trevías y tilda al Ejecutivo de "gobierno en rebeldía"

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en la Junta General con vecinos de Trevías. - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha censurado este sábado la actitud del alcalde de Valdés, Óscar Pérez (PSOE), ante las reclamaciones vecinales sobre la depuradora de Trevías, y ha acusado al Gobierno del Principado de Asturias de actuar "en rebeldía" al no respetar los acuerdos ni la voluntad expresada por el Parlamento autonómico.

Durante una visita al municipio de El Franco, Queipo ha expresado su sorpresa ante la "negativa" del regidor a la hora de abordar y acompañar a los vecinos en sus peticiones relacionadas con la nueva infraestructura. En este sentido, ha apuntado que el alcalde "no ha enfocado bien" el asunto y ha añadido que un regidor "siempre tiene que ponerse a favor de los vecinos y no del Gobierno autonómico". "Creo que no ha obrado bien y mucho me temo que esto la gente se lo va a hacer pagar", ha advertido.

Queipo ha denunciado que el Principado no ha respetado "ninguno de los acuerdos, ni los pocos compromisos que adquirió con los vecinos". A este respecto, ha criticado que tampoco se haya respetado la voluntad expresada a través de los votos de la Junta General del Principado de Asturias.

La Junta General del Principado de Asturias aprobó el pasado mes de abril una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que instaba al Principado a suspender la licitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Trevías y buscar una nueva ubicación fuera del centro del núcleo urbano. La iniciativa salió entonces adelante gracias al apoyo de Vox, Foro Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, frente al voto en contra de los socios del Gobierno asturiano, PSOE e Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies.

El líder del PP asturiano ha calificado al Ejecutivo regional como un "gobierno en rebeldía que se ha empeñado en poner una depuradora en medio de Trevías en contra de todos los vecinos", algo que ha tildado de "inaudito" y "muy difícil de explicar". Ante esta situación, ha considerado que el alcalde valdesano "debería reflexionar sobre cuál es el bando que ha optado por escoger".