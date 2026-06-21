Queipo asegura que el concejo "tendrá Ronda Norte bajo un Gobierno del PP"

El presidente del PP, Álvaro Queipo en el Día del Afiliado. - PP

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado este domingo que Oviedo contará con la infraestructura de la Ronda Norte si su formación política accede al Gobierno autonómico. Durante su intervención en el Día del Afiliado, el líder de los 'populares' asturianos ha acusado al Ejecutivo regional presidido por Adrián Barbón de "dar la espalda" a la ciudad con años de promesas incumplidas.

En este sentido, Queipo ha censurado los retrasos en el derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), exponiendo que el presidente autonómico anunció en enero de 2023 que los trabajos comenzarían en el segundo semestre de ese mismo año. Al respecto, ha afeado que se acumulen 41 meses de espera por dicha demolición y ha reclamado "humildad" a Barbón ante la gestión de las inversiones en la capital asturiana.

Por el contrario, el dirigente del PP ha ensalzado la gestión del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, afirmando que la localidad ha recuperado el pulso, la autoestima y la ambición bajo su liderazgo.

Asimismo, Queipo se ha comprometido a desarrollar un proyecto de reunificación de las sedes judiciales para dotar a Oviedo de una infraestructura moderna, funcional e integrada.

En el ámbito económico, el presidente del PP de Asturias ha avanzado el desarrollo de una reforma fiscal profunda durante los próximos cuatro años de mandato con el objetivo de dinamizar el territorio y facilitar el emprendimiento, junto con la implantación de una Ley de Mercado Abierto para atraer a profesionales de toda España.