Queipo dice que el Informe de Inspección "acredita que el caos en el servicio de Minas fue a más con Barbón"

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Alvaro Queipo. - PP. - Archivo

OVIEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó este lunes en Avilés que los primeros datos que se van conociendo del informe de la Inspección General de Servicios del Principado sobre el trágico accidente de la mina de Cerredo (Degaña) "acreditan que el caos en el servicio de Minas fue a más con el Gobierno de Barbón, que había un descontrol absoluto y, evidentemente".

"Lo que tiene que haber es una responsabilidad política que alguien tiene que tomar, y que se aclarará en los próximos días", añadió Queipo.

Álvaro Queipo señaló que en el informe se constata que no se trata de llevar a cabo una reorganización de un servicio, sino que "es algo más profundo, es una mala praxis desde la Administración regional". Incide en que eso es justo lo que su grupo planteaba y lo que creían cuando presentaban la propuesta para crear la comisión de investigación en la Junta General.

"El problema es que necesitamos tener un Gobierno que dé certezas, no que nos genere estas incertidumbres, un Gobierno que sea capaz de poner orden, y más cuando estamos hablando de que ha tenido como consecuencia el llevarse por delante cinco vidas de mineros hace un año", indicó.

En este sentido, mostró su preocupación por el hecho de que el propio informe haya sido remitido por parte de la Inspección General de Servicios a la Fiscalía. "¿Cómo de grave tiene que ser el asunto para que la propia Inspección de Servicios mande a la Fiscalía el informe de cómo funcionaba el Servicio de Minas de Asturias? Y, en términos generales, se confirma lo que veníamos sospechando", dijo.

Queipo subrayó que "ahora se entiende por qué Adrián Barbón no quería que existiera una comisión de investigación en el Parlamento, luego la dinamitó en todo lo posible para intentar que su funcionamiento no fuera el correcto o incluso controlado".

A juicio del PP el Gobierno regional "tuvo secuestrado por conveniencia el informe durante un mes, porque se sabía que internamente el Ejecutivo ya lo tenía".

"No han dejado que vea la luz, no lo han facilitado a la comisión de investigación del Parlamento, que quiero recordar que el Partido Socialista primero criticó, intentó que no existiera y que luego puso piedras en el camino en su funcionamiento, y que ahora también le ha ocultado un informe que creemos que es sustancial", concluyó Queipo.