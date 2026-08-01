Queipo pide que todos los grupos de la Junta participen en el Congreso Mundial de Asturianía de Buenos Aires

El Presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, durante su participación en el Día del Emigrante de Allande. - PP

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha propuesto este sábado al Gobierno del Principado que facilite la participación de todos los grupos parlamentarios de la Junta General en el próximo Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará en Buenos Aires, al considerar que la asturianía "nos une a todos y nunca se debería politizar".

Durante su intervención en el Día del Emigrante de Allande, Queipo ha defendido que el encuentro internacional debe servir para proyectar una imagen de unidad institucional y ha planteado que, además de los representantes del Gobierno asturiano, formen parte de la delegación representantes de todos los grupos con presencia en el Parlamento autonómico.

A su juicio, esta participación conjunta permitiría trasladar a la diáspora una imagen de "unidad" de Asturias y demostrar que la asturianía "no se intenta manipular ni utilizar por ninguna parte". En este sentido, ha señalado que sería "un buen gesto" para quienes siguen vinculados a la comunidad autónoma desde distintos puntos del mundo.

Asimismo, el dirigente popular ha asegurado que el PP participará en el Congreso Mundial de Asturianía si finalmente recibe la correspondiente invitación. Durante su visita a Allande también ha reivindicado los vínculos históricos de Asturias con Hispanoamérica y ha defendido que la mejor forma de reconocer el esfuerzo de quienes emigraron es trabajar para que el Principado ofrezca las mejores oportunidades a las nuevas generaciones.