Queipo (PP) acusa a Barbón (PSOE) de anteponer sus intereses a los de Asturias

OVIEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha justificado este viernes su rechazo al proyecto de presupuestos regionales para 2024 impulsado por el gobierno autonómico presidido por el socialista Adrián Barbón. Según Queipo, el proyecto es "para el autobombo" de Barbón, al que ha acusado de anteponer sus intereses a los de Asturias.

Ha sido en el debate celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, en el que Queipo ha defendido la enmienda a la totalidad a las cuentas presentada por su grupo.

"Nosotros no podemos ayudar a que el peor gobierno de la historia, tal y como estamos ya visualizando con claridad, arrastre consigo a toda Asturias", ha señalado Qeuipo, que considera que las cuentas son "más de lo mismo", sin resolver los problemas que existen en el Principado.

Ha calificado de "insolidarios, insuficientes e insostenibles" los presupuestos presentado por el gobierno asturiano bipartito (PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS).

Queipo lamenta que el proyecto vaya en contra de los intereses de quienes "peor lo están pasando" en el actual escenario de fuerte subida de precios. El dirigente del PP ha acusado al Ejecutivo autonómico de "no dar tregua ni a familias ni a empresas".

En este punto se ha referido al "vía crucis fiscal" que soportan los asturianos y ha reprochado al Principado que no quiera devolver a los asturianos "el esfuerzo extra que están realizando".

"No compartimos que este gobierno acumule cada vez más recursos, mientras que los asturianos pierden cada vez más poder adquisitivo y, por tanto, son cada vez más pobres. Somos, en la actualidad, la comunidad autónoma con el tipo en el primer tramo autonómico del IRPF más alto de España, es decir, aquella que más penaliza a las rentas bajas y medias bajas", ha lamentado. En este punto ha reprochado al Ejecutivo que se niegue en repetidas veces a deflactar los tramos del IRPF.

Pero además, Queipo ha cargado contra el proyecto porque considera que el gasto es excesivo a la hora de sostener una Administración con mucha burocracia que "aumenta la ineficiencia estructural de este Gobierno, que necesita cada vez más ingresos para mantener su estructura".

En el actual contexto económico, el portavoz del PP no considera lógico que se haya elevado el número de altos cargos en el Gobierno. "Llevan años obteniendo un exceso de recursos y no se han planteado que deberían haberlos aprovechado para hacer reformas e inversiones de calado", ha reprochado a los miembros del Gobierno. "Su voracidad no conoce límites", les ha reprochado.

Según Queipo, el actual consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha reconocido que el Gobierno lleva a la Cámara los presupuestos tarde con el objetivo de "chantajear" a la oposición. También ha criticado al PP la "irresponsabilidad" que supone que el Gobierno asturiano no ejecute las inversiones que proyecta.

"Las políticas de siempre, con los presupuestos de siempre, no harán sino empeorar nuestros problemas. No necesitamos unos presupuestos de autobombo, sino unos presupuestos que estén centrados y que incidan en los problemas reales de Asturias", ha insistido Queipo.

A pesar del incremento de la cantidad de las cuentas respecto al año anterior, Queipo ha concluido que los presupuestos son "más de lo mismo que ya hemos visto en estos cinco años y que los asturianos ya nos sabe a vieja receta caduca", señalando "más gasto, peores servicios, mayor ineficiencia y problemas estructurales que se agravan ejercicio tras ejercicio".

En Asturias el Gobierno está sustentado por PSOE y Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS. Juntos suman 22 diputados (19 diputados PSOE y 3 Convocatoria) de los 45 que forman el Parlamento asturiano. Dado que la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, ya ha garantizado que votará en contra de las enmiendas de totalidad, ya tienen garantizada la mayoría para que el proyecto supere el trámite de este viernes.