Queipo (PP) acusa a Barbón (PSOE) de mentir y de impulsar una reforma fiscal que sube el IRPF a las clases medias

Los 'populares' volverán a llevar a la JGPA una ley para bajar el impuesto y compensar la inflación

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este sábado en Gijón que el presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a "engañar a los asturianos" con "la mentira de su vía fiscal asturiana". Ha comentado que la reforma que ahora impulsa el Gobierno significa subir el IRPF a las clases medias. "Una medida que vaciará aún más el bolsillo de los asturianos y que el PP no va a apoyar", ha avanzado Queipo.

"No vamos a apoyar ninguna subida de impuestos en Asturias", ha advertido. Según Queipo, el Gobierno de Barbón es el de "la inacción, la mala gestión, la sumisión a Sánchez y, también, el de la mentira". Al respecto, recordó las afirmaciones recientes de Barbón en las que descartaba subidas de impuestos a pesar de los anuncios de IU de que sí había un pacto al respecto.

"Si va a seguir las políticas económicas de Izquierda Unida, le pido al menos que no mienta al respecto, porque ésta no es la forma de crecer ni de atraer inversiones ni talento a Asturias", ha advertido el dirigente del PP.

El presidente popular subrayó que la ocurrencia de Barbón de subir impuestos, el IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, tiene fecha de caducidad: mayo de 2027. "En dos años, el Gobierno del Partido Popular acabará con todas las subidas de impuestos que lleve a cabo el Gobierno bipartito", ha asegurado.

Queipo señaló que el propio Barbón es consciente que los asturianos ven a su gobierno como malo para Asturias. "Como está tan preocupado y para evitar hablar de su negligencia en el trágico accidente de la mina de Cerredo a una pregunta mía en la Junta General, se vió obligado a anunciar su reforma del IRPF para desviar la atención y no responder. Puro sanchismo", ha lamentado.

El líder de la oposición asturiana ha lamentado que Barbón siga sin hacer nada para compensar el impacto que la inflación ha tenido en las rentas de los asturianos durante los últimos años.

"El PSOE nos ha hecho soportar una presión fiscal que ha vaciado el bolsillo de los asturianos, y el PP quiere justo lo contrario, queremos una bajada de impuesto, un alivio fiscal que haga que el dinero esté precisamente en los bolsillos de los ciudadanos y no en las arcas de un Gobierno que no sabe gestionar. Queremos impulsar el ahorro, el consumo y la inversión, es decir, queremos más crecimiento económico y más empleo, y situarnos al menos al nivel de las regiones vecinas. No podemos consentir tener que pagar más impuestos por el único hecho de ser asturianos", ha dicho.

Tras recordar que Barbón y el PSOE llevan años votando en contra de iniciativas del PP para bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y para subir la parte exenta del impuesto, Queipo anunció que el PP volverá a registrar en la Junta la proposición de ley para bajar el IRPF a los asturianos y compensar los impuestos de más que han pahado, y están pagando, por la inflación.

GIJÓN

Álvaro Queipo realizó estas afirmaciones en la clausura del acto de conmemoración de los dos años de gobierno del PP en Gijón, en el que también intervinieron la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, de la que destacó su "magnífica labor", y el presidente de los populares gijoneses, Andrés Ruiz.

Queipo ha insistido en que la labor del PP en Gijón es buen ejemplo de lo que el partido quiere para toda Asturias, con unas políticas para generar crecimiento y empleo, la "apuesta decidida" por la libertad de las personas, la defensa "sin excusas" de Asturias y la mejora de la vida de los asturianos.

Ha destacado la labor llevada a cabo por Ángela Pumariega al frente del área de Promoción Económica, sentando las bases para que en la ciudad "se cree más empleo de base tecnológica y de calidad y con gran atractivo para que los jóvenes se queden su tierra, e incluso que puedan retornar muchos de los que se marcharon por no encontrar aquí oportunidades".