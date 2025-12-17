Queipo (PP) acusa a Barbón (PSOE) de "tapar vergüenzas" de Sánchez e invita a Lastra a dimitir

Álvaro Queipo - CUENTA DE YOUTUBE DEL PP

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, de dedicar su tiempo a "tapar vergüenzas" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha instado a la delegada del Gobierno en Asturias, la socialista Adriana Lastra, que dimita si de verdad está en contra de lo ocurrido con los casos que afectan al PSOE y a Moncloa.

"Asturias necesita un presidente centrado en Asturias, no un presidente que dedica su tiempo a tapar vergüenzas de su partido y del gobierno de Pedro Sánchez", ha afirmado Queipo durante su intervención inicial en la Junta Directiva Autonómica de su partido.

El dirigente 'popular' ha dicho que el PSOE "ni colabora plenamente con la justicia ni actúa con contundencia" ante los "casos de corrupción y de degradación moral" que "salpican" al partido y al Ejecutivo central.

"Adriana Lastra es la representante de este gobierno en Asturias y si tan en contra está de lo que ha ocurrido en Moncloa, que lo demuestre y que dimita", ha insistido Queipo, quien ha afeado que la delegada del Gobierno "se haga la indignada" pero "se quede cobrando".

Además, el presidente del PP asturiano ha acusado al presidente del Principado, Adrián Barbón, de "mentir a los asturianos" con la "cascada insoportable de casos de corrupción y de degradación moral" que, a su juicio, afectan al PSOE y al Gobierno de Sánchez.

"¿Es acaso feminista ocultar las denuncias de acoso sexual y coaccionar a las mujeres que lo sufren para que callasen?", se ha preguntado Queipo, quien ha asegurado que el PSOE "se ha revelado como un peligro para las mujeres".

El dirigente popular ha criticado que el PSOE "guarde silencio" ante estas informaciones y se "haga ahora el sorprendido" con lo que se está conociendo. "La que realmente está indignada es toda la sociedad asturiana", ha remachado.

Queipo también ha aludido a supuestos casos de corrupción vinculados a infraestructuras en Asturias, como "presuntas mordidas" en diferentes infraestructuras.

"¿Es esto lo que merece Asturias? 'Hemos hecho bingo en Asturias', decían estos sinvergüenzas", ha lamentado el presidente del PP, quien ha exigido "una explicación por parte del Partido Socialista" sobre esos hechos.