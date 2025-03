Queipo (PP) sobre la Agencia Estatal de Salud Pública: Nadie ha confirmado que fuera a venir a Asturias

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha señalado este viernes que nadie ha confirmado que la Agencia Estatal de Salud Pública fuera instalar su sede en Asturias. "Nadie ha confirmado que la citada Agencia fuera a venir a Asturias", ha dicho en declaraciones remitidas por el PP con motivo de su asistencia a la asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) celebrada en Cangas de Onís.

"Y no nos consta que haya habido ninguna gestión formal del Gobierno de Barbón para que viniese a Asturias, y mucho menos a Oviedo. Nadie había confirmado nada, y nada se ha confirmado", ha apuntillado tras el rechazo de PP, Vox y Junts en el Congreso a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

Además, sostiene que si no salió adelante es "porque un socio del Gobierno votó en contra de que se crease". "Este es el problema fundamental que tenemos en España, que hay un Gobierno sustentado por una mayoría inexistente, que es fluida, inestable, y como a Pedro Sánchez solo le interesa mantenerse en el sillón, lo que parece evidente, cuando vienen votaciones importantes no puede fiarse de sus socios, pero no es un problema del PP sino que es un problema que padece toda España", ha dicho.

INICIATIVAS DEL PP EN EL CONGRESO SOBRE INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, el PP ha anunciado iniciativas en el Congreso relativas a las infraestructuras ferroviarias en Asturias. En concreto, el diputado del PP por Asturias Silverio Argüelles llevará a la Cámara Baja iniciativas para exigir "inversiones reales y solucionar el deterioro de las infraestructuras ferroviarias".

Además, Argüelles ha criticado en Siero "la falta de compromiso" de los Gobiernos de España y de Asturias "ante el "abandono absoluto que sufre el municipio de Siero y el conjunto de Asturias en materia de infraestructuras ferroviarias". El diputado considera "insostenible" la situación y lamenta "la falta de avances en proyectos prometidos desde hace años".