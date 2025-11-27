Queipo (PP) considera que Barbón (PSOE) presenta tarde los presupuestos porque sabe que "son malos"

Archivo - El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en una imagen de archivo - JUAN VEGA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha dicho este jueves que si el Gobierno regional presidido por el socialista Adrián Barbón presenta los el proyecto de presupuestos de 2026 en diciembre, más tarde del plazo legal previsto, es porque en el Ejecutivo regional son conscientes de que los presupuestos que propone "son malos" y "no quiere que se hable de ellos".

Queipo se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los periodistas en Oviedo, un día después de que se aprobase el cronograma para la tramitación de las cuentas, que incluyen la presentación del proyecto en la Junta General para su tramitación este 1 de enero y el debate de totalidad el 19 de diciembre.

El líder de la oposición asturiana ha asegurado que "es más que probable" que su partido presente una enmienda a la totalidad a los cuentas. "Tendría que haber una sorpresa enorme en esas cuentas de Adrián Barbón que me hiciesen a mí reflexionar sobre la posibilidad de no presentar una enmienda de totalidad de lo que está haciendo este gobierno. Porque no se puede hacer peor", ha afirmado.

Queipo ha criticado que el Gobierno regional haya decidido subir los impuestos a los asturianos, "especialmente a las rentas medias", algo que, según ha recordado, el PP ya advirtió que no aceptarían.

Hemos dicho que no podíamos entrar a valorar los presupuestos si iban precedidos de una subida de impuestos a los asturianos, especialmente las rentas medias, Y la izquierda ha decidido que así sea", ha lamentado.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha denunciado que el Gobierno haya presentado los presupuestos "muy tarde" con el objetivo de "cortar todos los plazos parlamentarios de trabajo de los grupos y así hacer imposible que puedan venir expertos y gente autorizada a hablar sobre los mismos y a señalar qué es lo que no está bien o no se recoge en ellos".

"¿Por qué hacen esto? Porque el gobierno sabe que nos va a presentar unos malos presupuestos y cuando el gobierno sabe que presenta unos malos presupuestos no quiere que nadie hable de ellos; por tanto nos presenta los presupuestos tarde que haya poco debate y que el Parlamento tenga que pasarlos a la trágala", ha criticado Queipo.

Por último, el presidente del PP de Asturias ha asegurado que, una vez conozcan el texto de los presupuestos, todo parece indicar que el Partido Popular presentará una enmienda de totalidad. "No estaremos en esta pantomima que ha montado el gobierno con estos presupuestos que, por lo que sabemos, están inflados", ha avanzado.