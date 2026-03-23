Queipo (PP) critica los "siete años de desgobierno" de Barbón al que acusa de "invertir la mitad de lo que promete"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, durante el Comité Ejecutivo Autonómico del PP. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha cargado este lunes contra la gestión del jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón (PSOE), al que ha acusado de liderar un gobierno que "invierte la mitad de lo que promete", lastrando el desarrollo de la comunidad.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Autonómico (CEA), Queipo ha señalado que, solo en el último ejercicio, quedaron sin ejecutar 465 millones de euros, mientras que en lo que va de legislatura la cifra superaría los 1.300 millones.

El dirigente 'popular' ha afirmado que esta situación se traduce en "oportunidades perdidas" en ámbitos como la vivienda, el empleo o las infraestructuras, y ha criticado que, pese al aumento de los presupuestos, "los resultados son cada vez peores". "Asturias se queda atrás", ha resumido.

"Siete años de propaganda, de excusas y de culpables externos. Siete años sin hacerse responsable de nada. Siete años de burocracia e impuestos excesivos, de empresas y autónomos asfixiados y de muchos asturianos que no saben cómo van a llegar a fin de mes. Siete años de listas de espera en la sanidad, que crecen y no paran de crecer. Y de fracaso absoluto en la dependencia", ha añadido.

Para el líder del PP asturiano "el tiempo del socialismo asturiano se agota". A su juicio, "ni tienen proyecto, ni tienen gestión, ni tienen credibilidad" y "solo les queda la propaganda, el ataque al adversario y el intento desesperado de tapar sus propios problemas".

PRÉSTAMO A DURO FELGUERA

Queipo también se ha referido al préstamo de 6 millones de euros concedido a la empresa Duro Felguera, acusando al Gobierno autonómico de haber ofrecido versiones contradictorias. "Aseguró hasta la saciedad que los 6 millones de préstamo era un préstamo público y que lo íbamos a recuperar. Hasta hace una semana. Este es el rigor", ha lamentado.

El presidente del PP de Asturias ha calificado al Ejecutivo de "irresponsable" y considera que los asturianos merecen explicaciones sobre lo que se hace con su dinero. "Nos han mareado, nos han mentido y van a perder 6 millones de todos los asturianos. Asturias no es un chiringuito de la FSA. Confunden gobierno con propiedad, gestión con arbitrariedad y a los asturianos como meros espectadores de sus decisiones. El dinero no es suyo, el dinero es de todos", ha añadido.

Queipo ha reclamado explicaciones sobre "por qué se renunció a las garantías de devolución de ese préstamo, por qué después se mintió con la naturaleza pública del mismo y por qué hoy estamos hablando de que casi con total seguridad esos 6 millones de euros se van a perder de forma definitiva".

GESTIÓ DEL CARBÓN

El presidente del PP asturiano ha criticado la gestión del Gobierno autonómico en relación con la actividad extractiva de carbón en la comunidad y ha denunciado un "descontrol evidente" y una "descoordinación" entre administraciones que, a su juicio, pone en riesgo un sector "especialmente sensible" en Asturias "con vidas en juego, ayudas públicas en discusión y un Gobierno que permite que se siembre la duda sobre si existen explotaciones pendientes de devolver subvenciones para poder seguir operando".

"Cómo será la cosa que hasta un Gobierno de su mismo signo, como es el Gobierno de España, desconfía de él y lo acusa de falta de coordinación", ha reprochado.

Para Queipo, el presidente socialista "solo actúa cuando estalla el escándalo, solo da explicaciones cuando lo desmienten desde Madrid e, incluso entonces, prefiere enredarse en excusas antes que asumir sus propias responsabilidades". En este sentido, ha dicho que no se trata de "una incidencia puntual", sino de "un patrón de conducta". "Es un modelo de desgobierno, ha afirmado.

Queipo ha enmarcado estas críticas en una valoración más amplia de la situación política en Asturias, aludiendo a lo que considera un periodo prolongado de gestión deficiente y de inestabilidad institucional, tanto en el Gobierno autonómico como en la Federación Socialista Asturiana.

"Cuando un presidente no es capaz de poner orden en su Gobierno, se nota. Y cuando un secretario general no es capaz de poner orden en su partido, también. La sensación de desamparo tanto en el Gobierno de Asturias como en la Federación Socialista de Asturias es clara y manifiesta. Ante el desamparo y ante la certeza de una derrota electoral surgen las escisiones y el sálvese quien pueda. Una FSA que se descompone no puede dar estabilidad a Asturias", ha opinado Queipo, para quien "Asturias tiene un doble problema" al tener un Gobierno que "no gestiona y un partido en el poder que se desmorona". "Tiene un presidente que no responde y una federación socialista que se consume entre tensiones internas y miedo al final de ciclo", ha añadido.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Durante la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico, Queipo ha anunciado la incorporación a la dirección regional del partido de Vicente Gotor, ex rector de la Universidad de Oviedo, y José Antonio Díaz-Lago, que fue gerente de la institución académica y director general de Economía con Sergio Marqués.