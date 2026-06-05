Queipo (PP) dice que la nueva Loita que anuncia el Principado es "absolutamente invasiva de la propiedad privada"

Álvaro Queipo, A La Derecha - PP

Álvaro Queipo denuncia que la nueva ley de Ordenación del Territorio de IU es "absolutamente invasiva de la propiedad privada", y pide que alguien ponga sentido común en el Gobiernoç OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, se ha mostrado este viernes muy crítico acerca de la futura ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita), algunos de cuyos aspectos anunció este jueves el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. El dirigente asturiano dijo que la norma incluirá un artículo para el establecimiento de zonas de mercado restringido donde ya no se concederán licencias de viviendas vacacionales y el Principado tendrá siempre preferencia a la hora de comprar tanto solares como inmuebles.

En unas declaraciones en Ribadeo, Queipo ha mostrado su preocupación y ha dicho que esa norma sería "absolutamente invasiva de la propiedad privada".

A falta de la aprobación inicial del texto, Queipo ha considerado que "alguien debería poner un poco de sentido común en este Gobierno".

El líder del PP asturianno señaló que en un Gobierno de coalición hay dos partidos distintos (PSOE y Convocatoria-IU) que tienen sintonía, pero también tienen matices que les diferencian. "Quiero recordar que en un Gobierno hay un presidente y la ley que se está dando a conocer en estos días y que pretende llevar adelante Ovidio Zapico y Izquierda Unida no es la ley que Asturias necesita", ha insistido Queipo.

"En cuanto lleguemos al Gobierno dentro de un año vamos a derogar de forma inmediata la ley, si es que lleva el sentido que nos están comunicando que lleva, y en seis meses nos comprometemos a poner sobre la mesa una nueva ley de Organización del Territorio que dé respuesta de verdad a las necesidades del territorio asturiano y a la proyección y el desarrollo de Asturias", subrayó.

Ha añadido que la ley "no debe estar para entrometerse en la propiedad privada y para hacer un control desde la Administración pública de aquello que no le corresponde".