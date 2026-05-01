Queipo (PP) muestra su apoyo a la "lucha justa" de los mineros encerrados en Mina Miura

Álvaro Queipo, En Tineo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, este viernes en Tineo su total apoyo a los mineros encerrados en Mina Miura (Ibias), que "están peleando por lo que es absolutamente justo, que es que se les paguen las nóminas que se les deben".

Álvaro Queipo señaló que los mineros de Mina Miura "tienen toda la razón en una lucha justa, y todo el derecho de solicitarlo, pedirlo y exigir".

"No se puede entender que todavía existan empresarios que se niegan a pagar las nóminas a sus trabajadores, y creo que no hay mejor día que este Día del Trabajador para ponernos a su lado y darles todo el apoyo", resaltó.

El líder del PP, acompañado de la alcaldesa popular de Tineo, Montse Fernández, visitó la Feria de Muestras del concejo, "uno de los momentos más importantes del año para todos los asturianos, y especialmente para los del Occidente, donde se reúnen miles de personas durante estos días, y donde el Ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar año tras año la feria".

En este sentido, afirmó que este año la Feria de Muestras de Tineo cuenta con más de 170 expositores y 70 empresas que además se han quedado fuera en lista de espera, esperando a ver si pueden participar de alguna manera o en alguna otra ocasión, es decir, un éxito absoluto que lo veremos en los próximos días".