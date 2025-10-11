Queipo (PP) pide a los socialistas asturianos que "no fallen" en la votación sobre el peaje del Huerna en el Congreso

OVIEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del diputado del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha recordado este sábado en Cangas del Narcea, donde ha recibido el título de Cofrade de Honor del Vino de Cangas, que su partido ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para eliminar el peaje del Huerna (AP-66), mostrándose "expectante" sobre su próxima votación. "Espero que los diputados asturianos del PSOE no nos fallen como hicieron en otras ocasiones", ha remarcado.

Queipo ha manifestado su deseo de mantener el frente y la Alianza por las Infraestructuras, firmada en Asturias, y ha expresado su esperanza de que apoyen la iniciativa del PP, a la vez que ha reprochado que hayan votado en contra otras propuestas poniendo como ejemplo la votación sobre la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especia (Lespre).

El líder del PP asturiano ha reconocido cierta cautela respecto a la Proposición no de Ley que llevará Sumar al Congreso para pedir al Gobierno central que rescate la concesión de la AP-66 en Asturias para liberarla de peajes, señalando que "hay un ofrecimiento público, pero no puedo decir mucho más".