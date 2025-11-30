Queipo (PP) reclama en Madrid la convocatoria urgente de elecciones generales

Manifestación convocada por el PP contra el Gobierno - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha participado este domingo en la concentración en Madrid contra el Gobierno y bajo el lema 'Efectivamente: ¿mafia o democracia?'. El líder del PP asturiano ha calificado la situación política nacional como "absolutamente anormal" y ha reclamado la convocatoria urgente de elecciones generales.

Queipo ha descrito la movilización, a la que lo han acompañado la Secretaria General, Beatriz Llaneza, diputados nacionales y regionales, alcaldes, concejales y decenas de simpatizantes y afiliados de todas las juntas locales de Asturias, como "una protesta pacífica y necesaria", en referencia a que, según afirma, "es lógico y razonable manifestarse ante un gobierno absolutamente asediado por la corrupción".

El dirigente popular ha asegurado que lo sucedido "en los últimos días, semanas e incluso a lo largo de esta legislatura" constituye "algo inaudito".

A preguntas de los periodistas, Álvaro Queipo ha enumerado diversos casos judiciales recientes, afirmando que "el fiscal general del Estado ha sido condenado, un exsecretario de Organización del PSOE ha entrado en prisión y otro ha estado en preventiva, pudiendo volver a entrar". Y ha añadido que el exministro José Luis Ábalos, "siendo diputado del Congreso, está pasando noches en la cárcel con su acta en la mano".

El líder del PP de Asturias ha concluido a este respecto que "esto no es un Gobierno, es una mafia organizada", motivo por el que ha considerado imprescindible "elevar la voz y decir que hasta aquí hemos llegado".

Así, ha insistido en que "Pedro Sánchez no debería ni siquiera haber comenzado la legislatura" y ha asumido que una moción de censura "no da en números", pero que "lo que hay que hacer es convocar elecciones. España está harta, Asturias está harta", afirmó.

Según el Presidente 'popular' asturiano, el actual Ejecutivo "carece de presupuestos, de proyecto político y de horizonte, más allá de mantenerse en el poder".

AUTÓNOMOS

Queipo también se ha referido a la coincidencia de la protesta con la manifestación nacional de autónomos en Madrid contra el incremento de cuotas y la carga burocrática. "Los autónomos tienen todo nuestro apoyo; el Partido Popular siempre ha sido el partido de los autónomos", y recordó que el PP cuenta con numerosos cargos públicos que han sido o son trabajadores por cuenta propia.

Pese a la coincidencia de fechas, manifestó que se debe a "causas de fuerza mayor" y que "compañeros del partido estarán acompañándolos en las concentraciones en toda España".