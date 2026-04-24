Queipo (PP) reclama un plan integral contra incendios forestales en Asturias

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, participa en una jornada forestal en Cangas del Narcea. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha propuesto este viernes un plan integral contra incendios forestales en el Principado, durante su intervención en la clausura el foro sobre los retos y soluciones a los incendios.

Según ha informado el partido en nota de prensa, el PP propone cinco "grandes medidas" para actuar en esta materia: "un verdadero e inmediato plan forestal con presupuesto, mantener el territorio vivo y cuidad, respaldo a los propietarios, agilizar las ayudas y reforzar la prevención durante todo el año".

Asimismo, el dirigente 'popular' ha defendido apostar "de verdad" por el desarrollo rural. "Si no hay gente en los pueblos, el monte se abandona, y si no actividad, el riesgo se dispara; sin sus montes y sus pueblos, no hay Asturias posible" ha dicho.

Para Queipo, "no es normal" que todos los años se siga "sufriendo la misma tragedia, el mismo miedo y la misma impotencia" con los incendios forestales por una planificación autonómica que "falla" y un Gobierno que "solo ofrece apatía, burocracia y abandono".