Queipo (PP) reivindica el "orgullo de ser asturiano y español"

Actos conmemorativos del Día del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil en Oviedo. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha reivindicado este domingo, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el orgullo de ser español y asturiano, y ha defendido el papel histórico de Asturias en la construcción de España.

"Pocas comunidades autónomas pueden decir que se convive tan bien el ser español como el ser asturiano y cómo se pueden ondear las dos banderas sin que una excluya a la otra", ha señalado en unas declaraciones a los medios.

Queipo ha recordado que Asturias ha tenido "mucho que decir en la historia de la formación de la nación española" y ha defendido que el Principado debe seguir escribiendo una historia que contribuya al futuro del país.

En este sentido, ha expresado su deseo de que, a partir de las elecciones generales del 29 de noviembre, Asturias tenga "el peso que se merece dentro del Gobierno de la nación". El dirigente 'popular' ha subrayado la importancia de la próxima cita electoral para el futuro de la comunidad autónoma y ha asegurado que se trata de unos comicios "trascendentales" y "vitales para Asturias", que ha situado entre los más importantes de los últimos años.

A su juicio, la cuestión central será elegir entre la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo. "¿Queremos una España gobernada por Sánchez de nuevo, con el maltrato que da Asturias y ningún movimiento, ninguna intención de saldar la deuda histórica que el Estado tiene con Asturias? ¿O queremos un Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo que sabemos que será un presidente comprometido con Asturias y aliado de esta comunidad autónoma?", ha planteado.

Para Queipo, el debate electoral debe centrarse en el modelo de país y en la relación que el próximo Gobierno de España mantendrá con Asturias, así como en la respuesta a las demandas pendientes de la comunidad.