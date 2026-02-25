Queipo (PP) tacha de "excursión de altos cargos" la visita de Pedro Sánchez a Asturias

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, durante la Junta de Portavoces. - PP ASTURIAS

OVIEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha lamentado este jueves que la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comunidad no venga acompañada de medidas concretas para los asturianos y la ha calificado de "excursión de altos cargos".

"Han planteado una visita de autobombo, para aplaudirse a ellos mismos", ha dicho Queipo, que consider que "hoy tenemos una excursión de altos cargos" en el Oriente asturiano que encabeza el presidente del Gobierno Central. "Por nuestra parte estamos encantados de que visiten nuestro paraíso natural, pero esperábamos algo más", ha añadido el líder del PP asturiano.

Queipo ha reprochado al presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), que se haya convertido en "el portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez". "Y, desgraciadamente, no cumple con su labor. Un presidente debe ser constante, exigente y debe saber que hay momentos clave en los que debe exigir. Vamos a ver qué es lo que exige hoy Adrián Barbón aprovechando la visita de Sánchez. Nos imaginamos que lo de siemore: nada", ha apostillado.

El líder del PP de Asturias ha interpretado el viaje del jefe del Ejecutivo como "un despliegue" que servirá "para poco o para nada". "El Partido Socialista, con el que ha sido, y las causas que ha defendido, hoy se ha quedado en las raspas. Lo único que tiene rojo es la alfombra que le pone delante a Sánchez para pasearse por Asturias", ha zanjado.