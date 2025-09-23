Quema un camión en la autopista del Huerna (AP-66) a la altura de Campomanes

Incendio en la AP-66 a la altura de Campomanes - WEB DE LA DGT

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión ha sufrido un incendio mientras circulaba por la AP-66, en el kilómetro 65, a la altura de Campomanes (Lena). Según han confirmado testigos presenciales a Europa Press, el conductor del vehículo logró salir por su propio pie y separar la cabina del remolque, punto en el que se originó el fuego.

La Guardia Civil recibió el aviso a las 14.00 horas de este martes. La principal hipótesis que baraja el Instituto armado es que se haya producido una avería mecánica.

Hasta el lugar se están desplazando bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

Se mantiene un carril cortado a la circulación mientras los efectivos trabajan sobre el terreno.