Quema una casa abandonada de dos plantas en Gozón

Incendio - SEPA

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado durante la madrugada de este lunes ha calcinado una vivienda abandonada de dos plantas en el concejo asturiano de Gozón.

A pesar de la virulencia del fuego, la información del Servicio de Eemrgencias de Europa Press (SEPA) ha confirmado que ha habido personas afectadas por el suceso.

El centro de atención de llamadas del 112 Asturias recibió el primer aviso de alarma a las 01.33 horas. De forma inmediata, hasta el lugar del incidente se desplazaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), procedentes de los parques de Avilés y La Morgal, para iniciar las labores de extinción y contener la propagación de las llamas.

El incendio se dio por controlado a las 03.38 horas. No obstante, los bomberos prolongaron su trabajo en la zona hasta las 07.14 horas realizando labores de desescombro y enfriamiento para asegurar la estructura. Siguiendo los protocolos de seguridad habituales en este tipo de siniestros, se realizarán revisiones periódicas para prevenir cualquier posible reavivamiento.