Quema un coche en el área recreativa de Montagudo, Llanera

Incendio de un coche en el área recreativa de Monteagudo, Llanera. - SEPA

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han sofocado el incendio declarado en un turismo que se quemó en el área recreativa de Monteagudo, en Llanera.

Según un mensaje del 112 de Asturias en X, recogido por Europa Press, el incendio se produjo a las 10.00 horas de este sábado. Hasta el lugar se desplazaron bomberos de La Morgal.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 10.52 horas e informaron a la Guardia Civil, servicios sanitarios y Policía Local. Regresaron a la base a las 11.24 horas.