Queman dos vehículos en una cochera de Carbayín Alto (Siero)

Incendio de una cochera en Siero. - SEPA

OVIEDO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en una construcción anexa a una vivienda de Carbayín Alto, en Siero, ha calcinado este jueves dos vehículos y parte de una leñera, sin dejar personas afectadas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en un mensaje en su perfil en la red social X, recogido por Europa Press, el incendio se produjo en un tendejón anexo a una vivienda en Candín (Carbayín Alto) en torno a las 15.20 horas.

Al lugar se desplazaron bomberos de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio. En total fueron hasta el lugar once efectivos junto al jefe de zona, con tres autobombas, una de ellas nodriza, y una autoescalera. El incendio se dio por controlado a las 16.11 horas. En el lugar permanecen dos efectivos con una autobomba refrigerando la zona.