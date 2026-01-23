Radizz, Schock Trío, NY Brass Quintet, en Jazz en el Centro este invierno

Radizz. - FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE GIJÓN (FMC)

GIJÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación del trimestre de invierno de Jazz en el Centro arrancará el próximo día 30, en Gijón, con 'Radizz', el nuevo proyecto del músico Víctor Antón que se basa en la música tradicional de Castilla y León.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), Antón propone arreglos novedosos sobre el repertorio y temas originales inspirados en la música de raíz castellano-leonesa, con espíritu jazzístico.

De Radizz forman parte: Roberto Nieva: saxos; María San Miguel: violín, voz y percusiones; Mario Carrillo: contrabajo y percusiones; Diego Martín: batería y percusiones; Víctor Antón: guitarra, piano y composición.

Por otra parte, el próximo 11 de febrero, será el turno de Schock Trío, el nuevo grupo de Baldo Martínez que reúne tres personalidades esenciales del jazz contemporáneo, "con historias, procedencias y trayectorias distintas, pero unidas por una misma visión: explorar un lenguaje abierto, creativo y profundamente moderno, con el deseo común de empujar los límites de la improvisación y la interacción musical", han resaltado.

Este grupo lo forman el baterista Ramón López, Román Filiú, en el saxo, y, al contrabajo. Baldo Martínez. "Los tres representan una apuesta firme por un jazz contemporáneo vibrante, comprometido y de espíritu explorador", han apuntado.

Por su parte, el próximo 11 de marzo, Alex Sipiagin y Luis Bonilla actuarán en Gijón. El NY Brass Quintet cuenta con el respaldo de una potente sección rítmica compuesta por Martin Sasse al piano, Ignasi González al bajo y Joris Dudli a la batería.

Todas las actuaciones tendrán lugar, a las 19.30 horas, en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI). Las entradas estarán disponibles on-line (gijon.es) desde una semana antes de cada concierto, así como en taquilla el mismo día desde las 17.00 horas. El precio es de tres euros y de 1,5 euros para menores de 31 años --sólo en taquilla--.

Cabe señalar que Jazz en el Centro es un consolidado programa que desde 1996 ha realizado más de 700 actividades en torno al jazz, incluyendo más de 300 conciertos, 322 talleres, 52 clases magistrales, proyecciones audiovisuales de documentales, conciertos y películas, conferencias, presentaciones de libros y exposiciones en torno a este género musical.