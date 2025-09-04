Radu Jude, Ira Sachs, Amalia Ulman, Ben Rivers, Rita Azevedo Gomes y Stephan Komandarev, en la lista del FICX

Archivo - Alejandro Díaz Castaño, director del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón (FICX). - EUROPA PRESS - Archivo

La creadora astur-venezolana Elena Duque protagonizará uno de los focos de esta edición

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón ha avanzado este jueves los primeros nombres que estarán presentes en su 63 edición, que se celebrará del 14 al 22 del próximo mes de noviembre.

En este sentido, la Sección Oficial contará con los realizadores de referencia Radu Jude, Ira Sachs, Amalia Ulman, Ben Rivers, Rita Azevedo Gomes y Stephan Komandarev, así como con los largometrajes de cineastas emergentes europeas como Louise Hémon, Ivana Mladenovic y Zuzana Kirchnerova.

Asimismo, la creadora astur-venezolana Elena Duque protagonizará uno de los focos de esta edición con una cuidada selección de sus trabajos en analógico y digital, a los que se sumará una propuesta performativa.

El programa de actividades complementarias incluirá una instalación protagonizada por la ficción sonora Mi nombre es John Ford, guionizada y dirigida por el gijonés Alfonso S. Suárez.