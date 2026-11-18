El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y el número dos al Congreso, Mario Arias, en Oviedo.- EUROPA PRESS

Ha asegurado en Oviedo que lo ocurrido en Ceuta "es una bajada de pantalones que no recuerda en la moderna historia de la democracia"

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS -

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este miércoles en Oviedo que "los extremistas siempre acaban generando extremistas por el otro lado y eso es muy malo para el país" y ha añadido que el PP "tiene mucho mérito porque es el único partido moderado centrado y normal en toda Europa que sigue siendo en su país la primera fuerza política".

Rajoy ha intervenido este miércoles en un acto en el hotel NH en Oviedo, donde ha estado acompañado por el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; el número al Congreso, Mario Arias y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

El ex presidente del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que "España no puede seguir así, con este Gobierno y esta manera de comportarse". "El cambio es imprescindible y urgente porque así no se puede seguir y la alternativa a lo que hay es un presidente que se llama Alberto Nuñuez Feijóo sinónimo de seriedad, de solvencia y de sensatez. No queda otra, este gobierno se tiene que ir", ha dicho Rajoy.

También ha advertido ex presidente el peligro de dividir el voto y en este sentido ha asegurado que el PP es un partido de centro derecha con unos valores muy claros, europeísta y con historia, "o es un invento de hace media hora como otros" y además con experiencia de Gobierno.

"BAJADA DE PANTALONES"

Mariano Rajoy ha asegurado que "vivimos en España el periodo más sombrio, más oscuro y el peor para los intereses generales de los españoles desde 1977" y se ha referido a algunos episocios de la actualidad como lo ocurrido en Ceuta. En este sentido ha indicado que "es una bajada de pantalones que yo no recuerdo en la moderna historia de la democracia española".

Y es que según Rajoy, con este Gobierno han ocurrido cosas que "nadie podía siquiera imaginar" como que "unos señores contraten a unos gitanos con el objetivo de eliminar a una juez".

Por su parte el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó que los asturianos "necesitan un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, porque entiende que Asturias precisa oportunidades y un trato de igualdad con el resto de las comunidades autónomas, un Gobierno que vuelva a poner la gestión y los problemas de los ciudadanos en el centro de sus prioridades, que presente Presupuestos, ejecute las inversiones y cumpla los compromisos que adquiere".

El líder popular se refirió a unas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre que las políticas de Sánchez favorecen a la industria de la defensa y que el PP había abandonado durante sus legislaturas a la fábrica de armas de Trubia.

"Es una falta de respeto y un ataque directo contra nuestro presidente Rajoy; dijo Robles que solo un Gobierno socialista seguiría invirtiendo y, añadió nos conocéis y lo que decimos, lo hacemos. Pues precisamente por eso estamos preocupados, porque los conocemos y sabemos que lo que dicen no lo cumplen", ha dicho.

El número 2 de la candidatura al Congreso, Mario Arias ha destacado que Alberto Núñez Feijóo se compromete a recuperar y a construir la ronda norte para Oviedo que, "no es solo una infraestructura muy importante para la movilidad de Oviedo, sino que es una infraestructura importante para mejorar la competitividad de toda Asturias".

"Por lo tanto, esa es la solución a los problemas reales", ha dicho Mario Arias que ha añadido que "es importante no dar nada por ganado. "Todos los votos importan y hoy en Asturias más que nunca por esa coalición de perdedores", dijo apelando a la ilusión de Asturias por el cambio en Asturias.

Por su parte el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha indicado que hay tres ideas fundamentales que deben marcar el camino hasta el 29 de noviembre que son "responsabilidad, credibilidad y necesidad".