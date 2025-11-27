Ramón Martínez Buades gana el XXI Certamen de Pintura Contemporánea 'Casimiro Baragaña 2025'

Junto A Las Obras Ganadoras, Beatriz Gutiérrez, Artista; Ramón Quirós, Ex Director De La FMC, La Edil De Cultura Y José Manuel Núñez, Artista. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Las ciudades y el mar', un óleo sobre tela de Ramón Martínez Buades (Valencia), ha sido el ganador del XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea 'Casimiro Baragaña 2025'. La Fundación Municipal de Cultura de Siero ha hecho público el fallo este jueves.

Al cetamen se presentaron 82 obras procedentes de distintos puntos de España, de las que fueron seleccionadas 28 finalistas, según informa el Ayuntamiento sierense en una nota de prensa. El segundo premio ha recaído en 'Extraños en el paraíso', de Guillermo Ferri Soler (Valencia), técnica mixta; y el tercer premio ha sido para el óleo 'Orbe', de David Martínez Calderón (Almería). El certamen está dotado con 6.000 euros para la obra ganadora, 4.000 euros para la segunda clasificada y 3.000 euros para la tercera.

El jurado ha estado integrado por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos; los artistas plásticos José Manuel Núñez y Beatriz Gutiérrez; Enrique Meléndez Galán, profesor del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo; y Ramón Quirós, exdirector de la FMC de Siero.

La inauguración de la exposición y la entrega de premios tendrá lugar el 11 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura de Pola de Siero.