Reactivada la búsqueda de la persona desaparecida en La Llaneza, Tineo, tras mejorar la meteorología

TINEO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido reactivar este jueves el dispositivo de búsqueda de la persona desaparecida en La Llaneza, en el concejo de Tineo.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), el jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental decidió retomar las labores a las 11.16 horas, una vez constatada la mejora del tiempo.

Para ello se ha procedido a la movilización de efectivos de los parques de bomberos de Tineo e Ibias, así como de la unidad de drones y la unidad canina. Asimismo, se ha informado a la Guardia Civil ya la Guardería de Medio Natural para coordinar las tareas de búsqueda.