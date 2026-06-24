El Real Oviedo inicia los estudios geotécnicos de la ciudad deportiva tras abonar 430.000 euros en licencias

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' (izda) y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha anunciado este miércoles que el Real Oviedo comenzará la próxima semana los trabajos de estudio geotécnico y replanteo sobre el terreno de su futura ciudad deportiva, tras haber abonado ya 430.000 euros en concepto de licencias y tasas.

En rueda de prensa junto al concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, el regidor ha explicado que esta primera fase permitirá iniciar posteriormente el movimiento de tierras.

García ha detallado que, una vez finalizados estos trabajos previos, se abordará la fase constructiva, que incluirá la urbanización, accesos, aparcamientos, campos de fútbol y una primera parte de los edificios, destinados a vestuarios, oficinas y servicios auxiliares.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja "en paralelo" en la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para posibilitar una segunda fase del proyecto, que contempla la construcción de una residencia de jugadores, un centro sanitario y un centro educativo vinculado a las ciencias del deporte.

El alcalde ha añadido que el Consistorio ya ha adjudicado las obras de abastecimiento de agua y saneamiento en la zona, infraestructuras que darán servicio tanto a los vecinos como a la futura instalación deportiva.

En cuanto al suministro eléctrico, ha indicado que el Real Oviedo ha abonado ya más de 400.000 euros al operador entre suministro y obra civil para garantizar la llegada de energía a la parcela donde se ubicará la ciudad deportiva.