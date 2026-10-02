El Real Oviedo ya tiene licencia para construir la primera fase de su ciudad deportiva en Siero

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', ha informado esta mañana de la concesión, por parte de la Junta de Gobierno Local, de la licencia al Real Oviedo para la construcción de la fase 1 de los edificios de su ciudad deportiva.

La actuación contempla 1.200 metros cuadrados construidos destinados a seis vestuarios, gimnasio, zona de fisioterapia, dependencias para el equipo técnico, sala de reuniones y vestuario de árbitros, además de otros 1.200 metros cuadrados de garaje, almacén y aparcamiento en el sótano.

El presupuesto asciende a 2,4 millones de euros. Con esta autorización, la primera fase de la ciudad deportiva cuenta ya con todas las licencias necesarias para su ejecución.

ATLÉTICO DE LUGONES

Por otro lado, el alcalde ha mantenido esta mañana una reunión con la directiva del Atlético de Lugones para abordar posibles proyectos de mejora de sus instalaciones.

Actualmente, entre el fútbol y el atletismo, cerca de 600 jóvenes utilizan el complejo, que dispone de cuatro vestuarios. El Ayuntamiento trabaja en un proyecto para mejorar y adaptar las instalaciones al volumen de usuarios que tienen actualmente, según ha informado el Ayuntamiento de Siero.