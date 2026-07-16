La Real Sociedad Española de Física premia la tesis doctoral de Clara Ramón Álvarez sobre física de partículas

La física Clara Ramón Álvarez. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral de la investigadora Clara Ramón Álvarez, desarrollada en la Universidad de Oviedo, ha sido premiada con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral Experimental de la División de Física Teórica y de Partículas de la Real Sociedad Española de Física (RSEF). La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 23 de julio en Sevilla, durante la celebración de la XL Bienal de la RSEF.

El jurado ha decidido concederle este reconocimiento por "su contribución pionera al estudio experimental del acoplamiento del quark top y el bosón de Higgs". El trabajo forma parte de un programa de investigación "enfocado, coherente y de alto impacto", desarrollado durante el período de doctorado y complementado con una contribución muy destacada en responsabilidades dentro de la colaboración con el CMS del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, según ha explicado la Universidad de Oviedo en nota de prensa.

Clara Ramón Álvarez defendió su tesis doctoral en 2024 dentro del Grupo de Física Experimental de Altas Energías del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA) de la Universidad de Oviedo. Producción de quarks top asociada a bosones en el Modelo Estándar y sus extensiones, en estados finales leptónicos con el detector CMS en el LHC fue un trabajo de investigación dirigido por los profesores de la institución académica asturiana Javier Cuevas y Javier Fernández Menéndez en el que se estudia un proceso fundamental poco frecuente que involucra a las partículas elementales de mayor masa, -quarks top, bosones de Higgs y bosones W-, y cuya determinación es fundamental para delimitar escenarios de física no conocida.

La tesis de Clara Ramón Álvarez presenta un nuevo algoritmo para la identificación de leptones que mejora el rendimiento de los análisis experimentales. Para ello, utilizó los datos obtenidos por el experimento Compact Muon Solenoid (CMS) del Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider, LHC) del CERN.