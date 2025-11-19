Rechazada una iniciativa del PP que pedía revisar los tramos de adelantamiento de la AS-15

La diputada del PP de Asturias Cristina Vega junto al alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; y las alcaldesas de Tineo, Montse Fernández, e Ibias, Gemma Álvarez, en la AS-15. - PP ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de este miércoles ha rechazado una moción presentada y defendida por la diputada del PP, Cristina Vega para instar al Gobierno a realizar una limpieza y desbroce integral de los márgenes de la carretera AS-15, especialmente en los tramos donde la vegetación limita la visibilidad y revisar los estudios de visibilidad de adelantamiento de dicha vía.

"Les pido el apoyo a esta moción, que no pide nada descabellado. No pide obras millonarias, no pide inventar la ingeniería de las carreteras, pero sí pide prudencia, seriedad y coherencia técnica. Porque mejorar la seguridad no es pintar líneas continuas, es limpiar, es mantener, es aplicar el sentido común para que nuestras carreteras no pierdan funcionalidad", dijo Vega.

También pedía el PP evaluar la posibilidad de recuperar las zonas de adelantamiento de la carretera AS-15 suprimidas cuando se constate que la falta de visibilidad provenía de elementos temporales o ajenos a la geometría de la vía y elaborar un informe técnico en el que se analice la adopción de medidas que permitan mejorar los tiempos de viaje, la habilitación de nuevas zonas de adelantamiento seguras introduciendo mejoras de trazado o carriles de adelantamiento que incrementen la fluidez del tráfico.

La moción contó con el apoyo del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, y de Vox, y el voto en contra del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada Covadonga Tomé.

COMISIÓN BILATERAL

Tampoco ha salido adelante la moción presentada por el diputado del Grupo Mixto, por Foro, Adrián Pumares, en la que se instaba al Gobierno a crear formalmente la Comisión Bilateral encargada del seguimiento y evaluación de las inversiones y proyectos que el Estado ejecuta en Asturias, comprometida públicamente en junio de 2022.

Pedía también Pumares en esa iniciativa crear grupos técnicos de trabajo para el seguimiento de las grandes infraestructuras pendientes en el Principado, que reporten sus conclusiones a la Comisión Bilateral encargada del seguimiento y evaluación de las inversiones y proyectos que el Estado ejecuta en Asturias, así como restablecer la publicación semestral de los datos sobre el grado de ejecución de la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado.

Por último reclamaba trasladar a la Comisión Europea y al coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, información veraz, completa y actualizada sobre la situación de las infraestructuras vinculadas al corredor atlántico en Asturias.

"Todos somos conscientes de que en el Principado de Asturias no tenemos un consejero de infraestructuras que defienda los intereses del Principado. Está a otras cosas. Lo bueno que tiene es que es verdad que se le puede cargar de competencias. Da igual, medio rural, medio ambiente, infraestructuras, todo lo hace igual de mal", dijo Pumares.