El recinto ferial acoge el Salón de Competición con más de 30 empresas relacionadas con el motorsport

Salón Competición. - SALÓN COMPETICIÓN

GIJÓN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Competición de Asturias se celebrará los días 7 y 8 de febrero en el Recinto Ferial Luis Adaro y reunirá a más de 30 empresas relacionadas con el motorsport y la competición que ofertan sus productos y servicios en el evento, procedentes de Asturiascomunidades vecinas, y Portugal.

Sus perfiles abarcan diferentes actividades que van desde la tecnología de competición, ingeniería, preparaciones, equipamiento, accesorios, sistemas de seguridad, mantenimiento, asistencias, homologaciones, realidad virtual, prototipos, alquiler y venta, merchandising, coches a escala, industria auxiliar, productos de limpieza, etc.

Asimismo, el Salón de Competición de Asturias contará con la presencia de escuderías, equipos de competición, clubs motorsport, organizadores de pruebas, que ocuparan con sus stands los espacios dedicados a la promoción del deporte del motor.

Paralelamente se celebrará un amplio e intenso programa de eventos y actividades. En la exposición interior los visitantes podrán disfrutar de varios vehículos participantes en el Rallye más duro del Mundo, el Dakar, al que se prestará una atención especial.