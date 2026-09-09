El rector propone al Principado un gran acuerdo institucional para impulsar la universidad pública de Asturias

Ignacio Villaverde y José Carlos Núñez - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha reiterado este miércoles la necesidad de alcanzar un gran acuerdo institucional en beneficio de la institución académica con el Principado de Asturias.

Villaverde, que ha presidido esta mañana la ceremonia de apertura del curso académico 2026-2027, se ha dirigido en su intervención al presidente autonómico, el socialista Adrián Barbón, con una solicitud: "Te pido que no cejes en el apoyo y compromiso que siempre has demostrado con la que es y será tu casa como egresado suyo que eres".

Una petición que ha hecho extensible al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y a la directora general de Universidad, Cristina González Morán, también presentes en el acto.

En la sala central de la Biblioteca del Edificio Histórico han estado presentes también los miembros del equipo rectoral; la presidenta del Consejo Social, Ángela Santianes; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserin; los rectores Juan Sebastián López Arranz, Juan Vázquez, Vicente Gotor y Santiago García Granda y un nutrido grupo de representantes sociales.

"Estamos en un momento crucial y decisivo de todo el conjunto del sistema público universitario, y en particular la universidad asturiana, porque las reglas cambiaron, porque hay un cierto esfuerzo en dejar caer al sistema público asturiano, porque si ese sistema cae, vamos a dejar atrás, bien atrás, a muchas personas que no vana a tener la oportunidad de ser universitarios", ha advertido.

"Porque cada día se cree más en la absurda idea de que la ciencia se puede comprar y si lo permitimos todo, el sistema de generación de conocimiento público y para todos, va a transformarse en un conocimiento mercenario y para unos pocos", ha añadido.

Además, Villaverde ha solicitado al Gobierno autonómico ambición y audacia para la construcción de "un ecosistema de investigación e innovación, impulsando con decisión nuevos centros mixtos de investigación en la lucha contra el cáncer, los estudios sobre la vida y la salud, la supercomputación y la cuántica, el mar o el espacio. Si ese ecosistema madura y alineamos esfuerzos, estoy seguro de que Asturias será un polo de referencia y tractor de progreso y riqueza".

En la misma línea, el rector se ha dirigido tanto a Adrián Barbón como a Borja Sánchez para requerir una Ley de Universidades propia: "Una ley que coordine el sistema y que, con la Ley de Ciencia, ponga los mimbres para construir esos ecosistemas de generación de conocimiento, una ley que blinde nuestro sistema de financiación. ¿Se imaginan que el sistema sanitario o de educación públicos no tuvieran garantizado el 100% de la nominativa de su personal?", se ha preguntado Villaverde.

El catedrático de Psicologia Evolutiva José Carlos Núñez ha analizado en el mencionado acto el abandono temprano en su lección inaugural. "Los estudiantes permanecen cuando creen que pueden avanzar y cuando sienten que ese esfuerzo tiene sentido", ha explicado.

El rector ha suscrito las principales conclusiones del profesor Núñez e invita a reflexionar y mejorar el autoconocimiento. "Debemos tratar de hacer las cosas de forma distinta como institución y como sistema universitario para obtener resultados mejores", ha señalado.