Recuperan la escápula de un saurópodo gigante en los acantilados de Ribadesella con ayuda de un helicóptero

Hallazgo de la escápula de un gran dinosaurio saurópodo en los acantilados de Ribadesella. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo científico del Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) ha recuperado este jueves los restos fósiles de un gran dinosaurio saurópodo en los acantilados de Ribadesella. Esta intervención forma parte de la segunda campaña de excavación que lleva a cabo el equipo científico del MUJA en colaboración con los investigadores Pablo Puerta, del Museo de Trelew (Argentina), y Oliver Rauhut, paleontólogo especializado en dinosaurios.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha asistido a la recuperación de los restos. Según ha informado el Principado en nota de prensa, en esta ocasión se ha trasladado un bloque de gran tamaño con la escápula. Debido a la dificultad de acceso al yacimiento, el peso de los bloques y el valor excepcional del material recuperado, ha sido necesario usar el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) para trasladarlos desde el acantilado hasta la playa de Vega.

Desde allí, el Ayuntamiento de Colunga se encargará de su transporte hasta el MUJA. Además, en las fases previas de la excavación, la Guardia Civil colaboró en el traslado de herramientas y materiales al lugar.

El equipo científico del MUJA, formado por José Carlos García-Ramos y Laura Piñuela, trabaja junto con Puerta y Rauhut en esta segunda campaña, que da continuidad a la realizada en julio. En aquella primera fase ya se recuperaron varias vértebras caudales, un pubis, un isquion, una costilla completa, cuatro chevrones y un bloque con vértebras de la cola.

Los trabajos en este yacimiento continuarán el próximo año. Se estima que serán necesarias al menos dos o tres campañas más para extraer todos los restos fósiles de este dinosaurio saurópodo, un animal cuadrúpedo, herbívoro, de cuello y cola largos, cuyo tamaño se calcula en unos 20 metros de longitud, mayor de lo previsto inicialmente.