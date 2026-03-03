La Red de Bibliotecas Municipales de Avilés convoca su VI Concurso deMicrorrelatos

Archivo - Libro - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Bibliotecas Municipales de Avilés ha puesto en marcha una nueva convocatoria del Concurso de Microrrelatos, que alcanza su sexta edición, en las cuatro categorías habituales, de 6 a 8 años, de 9 a 12, de 13 a 18 y mayores de 18 años. El plazo de presentación de las obras concluye el lunes 31 de marzo a las 23.59 horas.

Según informa el Consistorio, las obras literarias que se presenten deberán ser originales e inéditas, y no pueden haber sido premiadas con anterioridad. Asimismo, podrán estar escritas tanto en castellano como en asturiano, con dos únicos requisitos, contener la palabra libro; y tener una extensión máxima de 200 palabras, incluido el título. Para su redacción deberá utilizarse un procesador de textos compatible con Microsoft Word, en letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado sencillo.

El fallo del jurado se hará público el 23 de abril, y se otorgarán cuatro premios, uno para cada categoría, consistentes en lotes de libros. La presentación de los trabajos deberá realizarse mediante un correo electrónico a la dirección mtpasarin@aviles.es. En el asunto deberá indicarse VI Concurso de Microrrelatos Día del Libro.

Se incluirán dos documentos adjuntos: uno que contenga el microrrelato y el seudónimo; y otro que incluya los datos personales del autor, título del microrrelato, seudónimo, nombre y apellidos, edad, categoría en la que concursa, dirección, teléfono y correo electrónico.

En las bases se establece que los autores y autoras de las obras ganadoras y finalistas ceden los derechos de reproducción y comunicación pública de las obras a la organización, que podrá hacer uso de las mismas como estime oportuno, incluida la publicación, haciendo constar siempre la autoría. No se entregará al autor o autora cantidad alguna en concepto de gratificación por esta cesión.