Red Eléctrica inicia las obras del Anillo eléctrico Central de Asturias con la subestación de Cardoso

Zona en la que Red Eléctrica iniciará las obras del Anillo eléctrico Central de Asturias con la subestación de Cardoso - RED ELÉCTRICA.

OVIEDO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, inicia en los próximos días las obras de la subestación de Cardoso 400 kV, en el municipio de Carreño.

Se trata de una infraestructura que permitirá reforzar el suministro eléctrico en una zona de alta demanda industrial y urbana.

Según ha informado Red Electruica, la estructura conlleva una inversión de 26,5 millones de euros y se configura como una subestación de tipo GIS compacta, de menor tamaño, en el interior de un edificio para una mejor integración paisajística, con dos parques de 400kV y 220kV de tensión. La previsión es que las obras estén finalizadas en aproximadamente 18 meses.

Esta nueva subestación marca el inicio de la construcción del Anillo Central Astu-riano, un "proyecto estratégico para reforzar la red de transporte en la zona central de Asturias, acompañar el desarrollo industrial del Principado y favorecer la descarbonización de la industria electrointensiva". Además, contribuirá a una mayor integración de energía renovable en el sistema eléctrico nacional.

Red Eléctrica ha asegurado que con este paso refuerza su compromiso inversor con la red de transporte en Asturias y contribuye a generar nuevas oportunidades de desarrollo para la región, impulsando su crecimiento económico y su transición energética.