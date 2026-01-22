Una red de estudiantes conectará la comunidad universitaria con el territorio rural asturiano. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una iniciativa enmarcada en el Plan de Participación Estudiantil aprobado por la Universidad de Oviedo, reforzará la presencia de la institución académica en el territorio rural con la creación de una red de estudiantes que harán las veces de embajadores actuando de puente entre la Universidad y la vida social, cultural y económica de sus localidades.

El rector, Ignacio Villaverde, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, María Pilar García Cuetos, y el presidente del Consejo de Estudiantes, Jesús Vera Berdasco, han participado este jueves en la presentación oficial del proyecto, para el que piden la implicación y colaboración del estudiantado.

"En esta propuesta, el estudiantado en su territorio, en sus pueblos, en sus comarcas, en sus provincias puedan dinamizar culturalmente y puedan contribuir precisamente a algo que hacen en el día a día, que es querer participar. Entonces en este marco junto con el vicerrectorado y con los ayuntamientos vamos a impulsar esta iniciativa, que yo creo y estoy convencido de que tendrá mucho éxito, porque nosotros desde el Consejo de Estudiantes lo enmarcamos en otras actividades similares que ya han tenido mucho éxito", explicó Vera.

En este sentido la Vicerrectora de Extensión Universitaria ha recordado que ser embajador o embajadora UO implica una forma activa de participación universitaria, abierta a estudiantes interesados en contribuir al desarrollo del territorio desde su conocimiento académico y su vinculación personal con el entorno.

De este modo los embajadores y embajadoras contribuirán a detectar oportunidades, localizar necesidades o proponer iniciativas que puedan ser impulsadas o acompañadas por la institución, convirtiéndose en un enlace entre la institución académica y el territorio asturiano.

El rector, Ignacio Villaverde, ha incidido en que con esta iniciativa, la Universidad de Oviedo refuerza su vocación de servicio público y su compromiso con una Asturias más cohesionada, innovadora y participativa, en la que el conocimiento universitario contribuya activamente al desarrollo del territorio.

Las ideas o iniciativas se canalizarán a través del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural a lo largo del curso académico, mediante un formulario o correo que incluya una breve descripción de la propuesta, su motivación y los posibles apoyos locales o universitarios.

Asimismo, el estudiantado podrá registrarse previamente en el programa para mantenerse informado y participar en la red, incluso si aún no tienen una propuesta concreta.

Los embajadores contarán con acompañamiento y apoyo por parte del equipo de coordinación y del profesorado vinculado a las distintas áreas temáticas, así como con espacios de encuentro, contactos con expertos y apoyo en la difusión de las actividades. Además, podrán desempeñar un papel clave en la difusión de la actividad universitaria en el territorio, actuando como nexo de comunicación con ayuntamientos, asociaciones y colectivos locales.

Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado institucional de la Universidad de Oviedo y podrán participar en la Jornada de Embajadores UO en el Territorio, un encuentro destinado a compartir resultados y experiencias con el resto de embajadores, instituciones, ayuntamientos y entidades colaboradoras.