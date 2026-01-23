Reducción de velocidad y desvíos: comienzan las obras en nudo clave de Siero

Glorieta en la que comenzarán las obras. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora estética que el Ayuntamiento de Siero llevará a cabo en la glorieta que conecta la AS-381 (Lugones-Porceyo) y la AS-17 (Avilés-Riaño), en el tramo entre Lugones y La Fresneda, obligarán a reordenar la circulación en la zona a partir del próximo lunes, día 26 de enero.

La actuación, con una duración estimada de cuatro meses, implicará la reducción de los límites de velocidad en los accesos a la glorieta y el desplazamiento de los carriles, mediante la colocación de vallas de hormigón en el perímetro de las áreas de trabajo.

El Principado informa de que los trabajos estarán debidamente señalizados. Dado que se trata de un nudo de tráfico intenso que da acceso a Lugones, Posada de Llanera, La Fresneda y a la conexión con la A-8, se recomienda extremar la precaución al circular por la zona.